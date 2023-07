Marcelo Orrego: “Con Poggi y Cornejo vamos a trabajar para que Cuyo sea una usina de generar proyectos”

Con 48 años, en su segundo intento y enrolado en Juntos por el Cambio, el último domingo ganó las elecciones provinciales, se consagró gobernador y le puso fin a la hegemonía que el peronismo tuvo durante 20 años. En diálogo con diario Los Andes San Juan, Marcelo Orrego habló de la transición con la gestión de Sergio Uñac y de las ansiedades que hay por la conformación del equipo que lo acompañará. Por otra parte, entre otras cosas, aseguró que su amigo Roberto Basualdo no estará, que es muy probable que su administración cuente con un jefe de Gabinete y que en el camio de organigrama que piensa hacer en el Ejecutivo, es posible que achique la cantidad de cargos políticos.

La historia de Orrego hasta ser electo gobernador por la provincia de San Juan. Foto: Instagram / @drmarorrego

-¿Cómo toma el OK de Uñac para que ustedes elaboren el presupuesto 2014?

- Entiendo que sería importante tener esa posibilidad, más allá que sabemos que quien gobierna es Uñac. Vengo diciendo que no cogobernamos, pero lo valoramos porque eso sería tener la chance de conocer el estado financiero y económico de la provincia y armar un presupuesto que se acomode a las circunstancias y a lo que queremos hacer.

-¿Cómo sería el proceso?

- Creo que lo mejor sería armar equipos de transición por parte de nosotros y el Gobierno provincial, que se encuentren y que haya comunión a los efectos de poder elaborar un presupuesto.

Orrego certificado como Diputado Nacional. Foto: Instagram / @drmarorrego

-¿Usted lo mandaría a la Legislatura en diciembre, una vez que asuma?

-Esa es una decisión que determinará el actual gobernador. Insisto en que nosotros no cogobernamos. Lo importante es que sea un presupuesto que podamos ejecutar el año que viene.

-¿Por qué no participarán de las paritarias docentes?

Primero, por lo que le digo de que no cogobernamos. Segundo, porque todavía no conocemos el estado de las cuentas de la provincia. Hay que respetar al gobernador, el mandato dura 4 años y el que hoy tiene el conocimiento del estado económico y financiero de la provincia es el gobernador actual. El que está en funciones es el gobernador Uñac y yo estaré en funciones a partir del 10 de diciembre y podré tomar decisiones

-Comenzaron a sonar nombres para el futuro gabinete, ¿lo toma como una presión o como algo normal en estos casos?

-No me molesta, es parte de parte de la danza de nombres. Puedo tener muchos nombres en mi cabeza, pero me voy a dar el tiempo suficiente para decidir, ya que hay más de 5 meses de transición.

El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego y el gobernador, Sergio Uñac\u002E

-Hay gente que ha trabajado con usted durante 8 años en el municipio de Santa Lucía, ¿piensa en ellos para que sean parte del Gobierno de la provincia?

-Pienso nutrirme de muchos hombres y mujeres que viven en distintos departamentos de la provincia y Santa Lucía es parte de eso. Por lo tanto, no lo descarto.

-¿La prioridad absoluta es el Gobierno provincial? Se lo pregunto porque en las listas de precandidatos a diputado nacional y senador hay gente de su extrema confianza que viene trabajando con usted. ¿Podría alguno formar parte del Gabinete?

-La prioridad la tienen que tener siempre los sanjuaninos. Eso significa tener un Gabinete probo, que esté generando oportunidades, beneficios y mejoras para los sanjuaninos. Pero también es importante contar con buenos senadores y diputados que gestionen en Buenos Aires, que ayuden a traer recursos a la provincia y que defiendan los intereses de San Juan en el Congreso

-No tendrá mayoría en Diputados y necesitará de diálogo y acuerdos con la oposición, ¿con quien se imagina hablando más, con el uñaquismo o el giojismo?

-Me imagino dialogando con todos. Quien gobierna le debe dar prioridad al diálogo, el consenso y el respeto, más en la Legislatura donde nosotros no tenemos mayoría. Nosotros siempre vamos a pensar en los sanjuaninos y si mandamos leyes en beneficios de ellos, no me imagino que haya diputados que estén en contra

-¿La ley de coparticipación municipal le quita presión en esto de que si un intendente es del mismo color político que el Gobierno recibe más ayuda y si es de otro color, menos?

-Me parece que es una ley fundamental, pero ni me quita ni me pone presión. Yo voy a trabajar codo a codo con todos los intendentes, para que les vaya a bien a los sanjuaninos. Independiente del color político que tengan, a mí me interesa que puedan cumplir con los objetivos que se van poniendo. Si a ellos les va bien, les va a ir a bien a los sanjuaninos. A ellos los eligió la gente y a mí también.

Orrego practicaba judo desde muy chico. Foto: Instagram / @drmarorrego

-Usted ha dicho que no tendrá problemas en convocar a personas de otros espacios políticos para el Gabinete, ¿tiene algunos en la cabeza?

-Sí, independientemente de qué partido sean, tengo algunos en la cabeza. Pero antes de que me pregunte, no es el momento de decirlo.

-¿En el nuevo organigrama de Gobierno, estará la figura del jefe de Gabinete?

-Lo voy a determinar en tiempo y forma. ¿Es probable? Sí. Es algo que aún tengo sin resolver. Pero sí, es probable que haya un jefe de gabinete.

-En ese organigrama, ¿podría reducir cargos políticos?

-Yo no creo en por tener más áreas y cargos políticos, un Estado siempre es más eficiente. Creo que si la política tiene que dar el ejemplo. Es probable que reduzca cargos políticos.

-¿Unificando áreas?

-Es probable, o directamente descartar algunas. Son 14 áreas entre ministerios y secretarias de Estado y muchos cargos políticos, Si entiendo que hay áreas que generan gastos innecesarios, las eliminaremos y sin entendemos que solucionan la vida de mucho sanjuaninos, continuarán.

Marcelo Orrego y Fabián Martín, la fórmula que ganó las elecciones.

-Le pregunto por Roberto Basualdo, ¿va a estar en el equipo?

-Él ha sido muy claro y ha dicho a viva voz que el es un hombre que no pretende ni un cargo electivo ni un cargo político, por lo tanto voy a respetar su voluntad. Por decisión de él, no va a estar.

-Cuyo podría quedar todo de amarillo. El gobernador electo de San Luis es de su mismo espacio político y el ganador de las PASO mendocinas también, ¿se va a reunir con ellos?

-Ayer hablé con Alfredo Cornejo, estuvimos charlando, me invitó a Mendoza y yo, por supuesto que quiero ir a ayudarlo. Claudio Poggi nos visitó en San Juan antes de las elecciones y también hablé con él…

-¿Han hablado de proyectos en común entre las tres provincias?

-Con Claudio Poggi y Alfredo Cornejo hemos quedado en trabajar codo a codo para que Cuyo sea una usina de generar proyectos. Estamos convencidos que será así, nos conocemos y hemos quedado en tener una reunión para empezar a trabajar en ese sentido.

-¿Lo incomoda la virulencia de la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich?

-No, no me incomoda. Creo que es parte de una dispuesta de poder que es lógica y que siempre se ha dado en todos los ámbitos. Pero tanto Horacio como Patricia garantizan la unidad de Juntos por el Cambio y eso me da la tranquilidad de que se le puede ganar al kirchnerismo.