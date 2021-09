Macri tildó de “limitado” a Cafiero tras ser acusado de querer interrumpir el mandato de Fernández

Restan pocos días para que se celebren las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la tensión entre el oficialismo y el principal partido de la oposición sigue en aumento. En relación a esto, Mauricio Macri y Santiago Cafiero tuvieron un fuerte cruce en las últimas horas.

En un primer momento, el expresidente de la Nación dialogó con Mitre Córdoba y expresó: “Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos: ‘Basta’, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo: ‘bueno, o cambian o se van a ir ¿no?’, en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado”.

Al escuchar la entrevista, el Jefe de Gabinete estalló de furia, acusándolo de desestabilizador. La respuesta de Macri llegó algunas horas después: “Es un hombre limitado y busca agua donde no la hay”.

Cafiero había señalado que las palabras de Macri “deberían ser alarmantes para todas las fuerzas políticas que estamos compitiendo que deberían repudiar esos dichos porque atacan a la democracia”.

El expresidente Macri dijo en @radiomitrecba que el gobierno "o cambia, o se van a tener que ir". Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza.



Defender la democracia es tarea de todos. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) September 3, 2021

“Llama mucho la atención que se maneje de eso modo respecto a los mandatos constitucionales, lo que se está eligiendo en Argentina son proyectos legislativas pero no hay un mandato constitucional que esté concluyendo, por eso nos parece repudiable lo que ha dicho Macri”, sostuvo el jefe de Gabinete en diálogo con FM La Patriada.

Después de los cuestionamientos realizados por el oficialismo, Macri volvió a hablar. Consultado sobre los dichos de Cafiero por los periodistas de Canal 12 de Córdoba, el ex presidente se preguntó entre risas: “¿Ese disparate dijo?”. Y agregó: “Ya he dicho que es un hombre limitado y busca agua donde no la hay”.

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de la Nación

“Creemos en el voto de los argentinos, esta mañana dijimos que frente a este nivel de atropello, de mentira de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir: ‘Basta’. Que ellos entiendan que este tipo de políticas no va a tener argentinos acompañándolas”, remarcó Macri. Y añadió: “No es tan sorprendente porque él es limitado. Entiende poco y quiere entender lo que a él le conviene. Pero nosotros que hablamos sabíamos de lo que estábamos hablando”.

Consultado por el trato de “golpista” que le dio el Jefe de Gabinete, Macri contestó: “Eso fue lo que hicieron con las 14 toneladas de piedras aquel diciembre de 2017, desconociendo el apoyo enorme que habíamos tenido en las urnas, e impidiendo el funcionamiento del Congreso. Fueron años muy difíciles porque todo el tiempo atacaban con el helicóptero, la búsqueda de la inestabilidad, intentar de todas las maneras posibles que no terminásemos el gobierno”.

“Pero por suerte pusimos un fin a 92 años de que ningún gobierno que no tenía el apoyo peronista podía terminar, eso quedó atrás. Hoy tenemos una oposición unida”, concluyó Macri.