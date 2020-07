Macri salió del país: hará cuarentena en Francia y luego irá a Suiza por su rol en FIFA

El ex presidente argentino Mauricio Macri salió este jueves de Argentina y tomó un vuelo rumbo a Francia, donde hará aislamiento obligatorio antes de partir a Suiza para cumplir sus obligaciones como titular de la Fundación FIFA.

En Europa, el dirigente del PRO mantendrá reuniones, incluso se encontrará con el mandamás de la Federación Internacional, Gianni Infantino, tras lo cual volvería al país a mediados de agosto, informaron fuentes del entorno de Macri a Clarín.

Por la pandemia de coronavirus, Francia exige 14 días de cuarentena a los visitantes americanos, por lo que el ex jefe de Estado pasará ese lapso de tempo en un hotel junto a su familia. Sin embargo, Macri no está obligado a quedarse encerrado en el hotel: puede transitar respetando las recomendaciones sanitarias que rigen por la pandemia de coronavirus.

A su regreso a Argentina, el Presidente deberá cumplir con otros 14 días de aislamiento, tal como sucede con todas las personas que ingresan en este contexto.

Días atrás, Mauricio Macri viajó en avión privado a Paraguay para reunirse con el mandatario de ese país, Mario Abdo, y con el antecesor en ese cargo, Horacio Cartés.

Cuando Macri asumió la presidencia y hasta 2018, Cartés era presidente del Paraguay, y entre ambos mantuvieron un buen vínculo y varios encuentros. ”Con Cartés me une una buena relación, él me vendió a (el jugador Aldo) Bobadilla”, había dicho el ex mandatario argentino días antes de llegar a la Casa Rosada para graficar su relación con el paraguayo, que surgió como dirigente de fútbol en su país y luego pasó a la política, igual que Macri.

Días atrás, Macri se reunió con el ex presidente paraguayo Horacio Cartés - AFP

En los últimas semanas, Macri también le había concedido una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, en donde cuestionó el avance del gobierno nacional sobre las libertades de las personas en medio de la cuarentena.

“Estoy más cerca de los argentinos que nunca. Estoy tratando de darle un espacio al gobierno que fue elegido por el 48% de los argentinos para que ponga en juego lo que ellos piensan, sus propuestas, sus soluciones. Solamente (estoy) intentando levantar la mano y decir ‘cuidado, no avancen sobre nuestras libertades, hagan las cosas sobre lo que es el marco institucional’”, subrayó.