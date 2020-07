Macri llegó a Francia y hará cuarentena: “Acá se vive en libertad y con responsabilidad”

El ex presidente Mauricio Macri llegó a Francia y mantendrá un aislamiento preventivo de 14 días junto a su familia, antes de partir rumbo a Suiza, donde cumplirá con distintos compromisos laborales por su rol como titular de la Fundación FIFA.

Macri, su esposa Juliana Awada y la pequeña Antonia aterrizaron esta madrugada en el aeropuerto Charles de Gaulle, unos 40 minutos antes de lo que estaba programado.

De camisa y saco y con un tapabocas blanco, el ex jefe de Estado siguió las indicaciones de su colaboradora para retirar el equipaje y trasladarse finalmente hacia una de las salidas del aeropuerto, donde lo esperó una enviada de la embajada argentina. En tanto, la ex primera dama lució un pantalón blanco, una remera con rayas horizontales y una campera verde.

Mauricio Macri en Francia - Gentileza / Infobae

En diálogo con Infobae, Macri envió un mensaje de “calma” a los argentinos en medio de la pandemia de coronavirus y luego agregó respecto al país europeo: “Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad”.

Si bien fue consultado sobre la reforma judicial presentada por el presidente Alberto Fernández, el dirigente del PRO se disculpó, reiteró que estaba cansado y avanzó hacia un ascensor del aeropuerto.

Desde el entorno del ex presidente reiteraron que el viaje de Macri tiene como destino final Zurich.

”Va a permanecer en París y cumplir la cuarentena obligatoria que le exige Suiza a quienes no residen en países europeos, para después de tener los permisos necesarios ingresar a Suiza, donde estará cerca de una semana o diez días”, indicaron voceros. Se espera que Macri regrese a Argentina en septiembre.

En Zurich, Macri tomará la responsabilidad formal como presidente de la Fundación FIFA, una organización que promueve y recauda fondos para el cambio social positivo a través del deporte, de la que Macri fue nombrado presidente ejecutivo a fines de enero último. Desde ese momento, Macri armó una intensa agenda por el mundo como responsable de la Fundación, pero poco después la canceló por completo por la pandemia de coronavirus.

Esta es la segunda vez que el ex presidente sale del país durante el aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

El 13 de julio pasado, Macri viajó a Paraguay en un avión privado viajó en avión privado a Paraguay para reunirse con el mandatario de ese país, Mario Abdo, y con el antecesor en ese cargo, Horacio Cartés.

Cuando Macri asumió la presidencia y hasta 2018, Cartés era presidente del Paraguay, y entre ambos mantuvieron un buen vínculo y varios encuentros. “Con Cartés me une una buena relación, él me vendió a (el jugador Aldo) Bobadilla”, había dicho el ex mandatario argentino días antes de llegar a la Casa Rosada para graficar su relación con el paraguayo, que surgió como dirigente de fútbol en su país y luego pasó a la política, igual que Macri.

En los últimas semanas, el ex mandatario también le había concedido una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, en donde cuestionó el avance del gobierno nacional sobre las libertades de las personas en medio de la cuarentena.