Macri explicó porqué no será candidato a Presidente: “Me di cuenta que yo no necesito revancha”

Mauricio Macri explicó por qué decidió no presentarse como candidato a Presidente en las elecciones 2023. El ex mandatario se refirió al oficialismo, habló de Massa y de la Economía argentina.

Fue durante una entrevista para el programa de Luis Majul en La Nación +. Al ser consultado por la decisión, el ex mandatario confesó que tenía sensaciones encontradas.

No obstante, Macri aseguró que está convencido de su elección. “Lo hago convencido. Me costó muchísimo, porque el ego es muy fuerte”, reconoció.

“Fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza. Estuve mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”, dijo.

Macri se mostró optimista sobre el futuro del país y les pidió a sus seguidores que tengan fe y que sigan creyendo en sus decisiones. “Esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos”, dijo.

En otra parte de la entrevista el ex mandatario le dedicó unas palabras a Sergio Massa y fue muy crítico con el manejo de la Economía en Argentina.

“Que por una vez actúe como un patriota y que nos sorprenda [...] Massa está abusando del poder como está haciendo ahora, está en las últimas de uno de los peores procesos políticos de la Argentina”, dijo tras recordar la relación que tenía Massa con el PRO antes de cerrar con el peronismo.

En cuanto a la figura de Cristina Kirchner, el ex mandatario dijo que la vicepresidente ya perdió centralismo y afirmó que la “grieta” no existe. “Es una generación del kirchnerismo para justificar la locura”, dijo.

“Si vos te vas de la cancha y vale soltar presos, robar, mentir, o que Maduro es un demócrata, allí no hay grieta. Ya se enemistó este señor, que nunca debió haber estado en la presidencia”, agregó.

En cuanto a su rol en la oposición dijo: “Tenemos que elegir a quien va a estar más capacitado para un cambio profundo, que tiene que enfrentar un estatus quo mafioso, corporativo, que tiene trabada a la Argentina hace décadas, que ya nos tiraron 14 toneladas de piedras y van a tirar cientos más hasta que derrotemos esa forma violenta que ellos tienen de expresarse y liberemos a la Argentina”.

“Estaré para lo que necesite, cuando necesite un consejo, uno lo dará en privado, jamás poniendo en duda su figura”, dijo.