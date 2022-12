Macri definió cuál es el mejor equipo en el Mundial y contestó a quienes le dicen “mufa”

Feliz por la clasificación de Argentina a semifinal, el expresidente Mauricio Macri volvió a hacer un análisis del Mundial de Qatar 2022 y también contestó a quienes lo acusan de “mufa”.

En diálogo con radio Rivadavia, el titular de la Fundación FIFA aseguró este lunes que el mejor equipo en esta Copa del Mundo es Croacia, justo el rival de la Selección nacional en la semifinal a disputarse el martes, a las 16.

“(Croacia) es durísimo, para mí el mejor equipo del mundial, no tienen ni a Messi ni a Mbappé, pero todos juegan, no la regalan nunca, no se la regalan al rival como a veces nos pasa a nosotros o como le pasó a Brasil”, evaluó.

Mauricio Macri dijo que Croacia es el mejor equipo en el Mundial de Qatar 2022 (Foto archivo)

Respecto a quienes lo atacan y lo tildan de “mufa”, el dirigente del PRO fue contundente: “Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mí me resbala”.

“No me importa nada lo que me digan porque hace rato vengo aguantando las agresiones, desde 2003, hace 20 años, estoy curtido y esto lo hacen con todo aquel que piense distinto; eso es lo grave”, consideró.

En la línea política, Macri definió que “el Gobierno (de Alberto Fernández) no tiene nada que ver” con los méritos de la Selección. Fue, además, esperanzador con la organización futura del país como sede. “Tenemos muchas chances de hacer el Mundial 2030. Empezando por el hecho histórico de cumplir 100 años del primer Mundial en Uruguay”, dijo.

Vale recordar que sobre la suerte de la Selección, Macri había manifestado la semana pasada que prefiere a “Messi campeón del Mundial que ser Presidente de nuevo”.