Macri aseguró que Cristina Kirchner “es la que condiciona y maneja la agenda del Gobierno”

El expresidente Mauricio Macri aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es quien “condiciona y maneja la agenda del gobierno” de Alberto Fernández y reafirmó que “la Argentina hoy está sin rumbo”.

“Todo está siendo un doloroso aprendizaje para los argentinos, pero ese aprendizaje tal vez sea la base definitiva para que ese prólogo de transformación que recorrimos entre el 2015 y el 2019 se consolide a partir del 2023, en un proceso de 20 años de construcción sistemática, porque nada se va a construir de un día para el otro”, evaluó sobre Juntos por el Cambio.

Respecto a una eventual candidatura, Macri resaltó que “ni siquiera” lo está analizando en este momento porque lo que se “propuso” es “seguir batallando por esa Argentina integrada al mundo y que se moderniza”.

“Estoy poniendo mi energía en parar el atropello a las instituciones del país, parar este intento de autocracia diario que ejerce la vicepresidenta y a la vez ayudar a fortalecer la dirigencia política de Juntos por el Cambio, que hoy es la responsable de sostener la esperanza, de sostener que existe el día después, que no es verdad que haya que abandonar la Argentina, sino que está en el momento bisagra de su historia”, dijo.

Según Macri, Cristina Kirchner está preocupada por temas “conflictivos y judiciales producto del gobierno de su marido y de los suyos” que “la han llevado a tener que dar un montón de explicaciones” en los tribunales.

“El propio (presidente de Estados Unidos, Joe) Biden lo planteó: hoy el mundo se debate entre democracia y autocracia y acá es un caso típico en el cual claramente se tiene a una vicepresidenta en el ejercicio del poder donde claramente ella es la que condiciona y maneja la agenda del Gobierno, pero en lo único que está enfocada es en alterar el funcionamiento institucional del país”, aseguró el exjefe de Estado.

Macri cuestionó que “el populismo está mostrando todas sus falencias, fracasando en la gestión diaria del país. Cada día hay algo más que no funciona. Ellos (por el gobierno de Fernández) están funcionando como un escuadrón de demolición porque no solo no han arreglado las cosas que mi gobierno no pudo arreglar, sino que han desanudado, han empezado a colapsar las cosas que funcionaban, empezando por la política exterior”.

En modo mea culpa, el expresidente reflexionó que entiende “por qué hubo muchísimos argentinos que, sin ser fanáticos ideológicamente de lo que predica el populismo”, decidieron no votarlo en las últimas elecciones presidenciales.

“Tal vez se tentaron con la propuesta del asado gratis, la heladera llena, y hoy están viendo que no hay asado ni heladera llena, que hay una creciente destrucción del empleo”, consideró.