Luz Faingold: “Lamento que Romano no haya dicho todo lo que sabía sobre los desaparecidos”

La historia de vida de la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Faingold, está cruzada de lleno por el exjuez Otilio Romano, quien murió anoche cuando cumplía prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en su domicilio de Godoy Cruz.

La funcionaria fue víctima de un secuestro ilegal cuando tenía apenas 17 años y en el megajuicio de 2017 llevado a cabo contra los exjueces Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, aportó un testimonio clave para revelar la complicidad judicial con el aparato represivo de los años 70.

A Faingold, la Policía de Mendoza la detuvo de forma ilegal en agosto del año 1975. La mantuvo secuestrada en el centro clandestino D2 durante una semana y luego Romano (en ese entonces fiscal federal) y el exjuez Miret, no dieron lugar a su denuncia por los abusos y torturas que sufrió.

Como si fuera poco, ambos le negaron la libertad y ordenaron trasladarla a la DINAF, dónde permaneció 15 días más, hasta que finalmente la Cámara Federal la devolvió a sus padres.

Pero la pesadilla no terminó ahí para la joven Luz. En marzo de 1976, días antes del golpe de Estado, debió exiliarse de forma urgente en Uruguay, para no ser detenida de nuevo, tras un violento allanamiento arbitrario de militares en su casa. Ya durante la dictadura, otra vez Romano y Miret reaparecieron para pedir su extradición. Algo que finalmente no se concretó porque la justicia uruguaya entendió que el “delito” lo había cometido siendo menor.

Cabe resaltar que, mientras aguardaba la resolución de la extradición, estuvo un mes arrestada y al igual que en Argentina, la obligaron a retirarse de Uruguay. Posteriormente pidió asilo político a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil y luego partió hacia Francia, dónde continuó su vida hasta que nuestro país recuperó la democracia y decidió volver.

En ese marco, hoy la funcionaria compartió su reflexión por el fallecimiento de Romano: “La muerte no lo hace mejor persona. Todos llegamos a esto en alguna circunstancia. Lo que lamento es que él no hay dicho todo lo que tenía para contar”.

“Al tener tantos años el poder en el Juzgado federal, podría haber contado muchas cosas sobre los desaparecidos y la gente secuestrada. Quizá hasta sabía dónde están enterrados. Eso es lo que lamento. Que se vayan sin arrepentirse, sin pedir perdón y sobre todo sin contar dónde están”, sostuvo.

Y aseguró que Romano “estaba en prisión domiciliaria, lo cual correspondía. Yo nunca pedí cárcel común, sino lo que realmente merecía, como toda persona que cumple 70 años. No tengo nada para decir sobre eso”.

“Tuve la posibilidad de denunciarlo en el Consejo de la Magistratura junto a otras personas que habían sido víctimas de él y de Miret. Luego, al empezar el juicio sobre delitos de lesa humanidad pude contar todo lo que nos había sucedido y la complicidad de ellos con la patota del D2, que fue terrible. Porque eran asesinos y violadores. De lo peor”, comentó Faingold.

“Miret y Romano no hicieron nada pese a todas las torturas que recibí en el D2. No me protegieron como adolescente, para nada. No quisieron investigar los abusos que sufrí. Al contrario, no me devolvieron a la casa de mis padres y dijeron que a pesar de mí corta edad, era una peligrosa delincuente subversiva. Fueron cómplices”, sentenció la directora de DDHH.