Luis Petri: “Hay que hacer foco en los delitos contra la propiedad”

Luis Petri, ex legislador y precandidato a la Gobernación por la UCR, desmenuzó la realidad provincial. Resaltó las gestiones de Rodolfo Suárez y de Alfredo Cornejo, con quien se medirá en las elecciones primarias para definir quién es el candidato de Cambia Mendoza para el sillón de San Martín.

-Qué diagnóstico hace de Mendoza?

-Desde hace 10 años la provincia no mueve sus números respecto a la creación de puestos de trabajo formal y esto repercute en los más jóvenes, porque cuando terminan el secundario o la universidad ven cómo en la provincia tienen cerradas las puertas.

-¿Qué se hace frente a eso?

-Los hidrocarburos vienen bajando su nivel en cuanto a la presencia que tenían respecto del Producto Bruto Geográfico. La vitivinicultura ha descendido en términos de exportaciones. Estábamos estancados en mil millones de dólares al año y actualmente exportamos en el 2022, 865 millones de dólares. El futuro está en transformarnos en una verdadera plataforma exportadora que atraiga inversiones y que genere trabajo. El gran desafío es volver a encender los motores del crecimiento.

-Para ustedes, ¿son estos los motores?

-Son estos y además hay que luchar, y esto hay que decirlo, contra la fuerte discriminación que ha sufrido la provincia de Mendoza por parte del Gobierno Nacional. Yo veía datos estadísticos y por ejemplo Mendoza recibía 5.900 pesos por habitante mientras que La Rioja recibía 91.000 pesos por habitantes o la Ciudad Autónoma recibía 29.000 o provincia de Buenos Aires 19.000. Si soy gobernador voy a plantear una reparación a Mendoza por los perjuicios ocasionados por las transferencias discrecionales del Gobierno Nacional. Así como ganamos un juicio por perjuicios de la promoción industrial, los mendocinos tenemos que reclamar estos fondos que se les han negado, no a un gobierno, a los mendocinos.

-¿Tienen un cálculo del monto?

-Estábamos calculando que, de haberse respetado el promedio, que son 17 mil pesos por habitante en el 2022, la Provincia debió recibir más de 26 mil millones de pesos. Estamos hablando de casi un tercio de lo que se recauda por Ingresos Brutos en el 2022, con lo cual se podría haber bajado la presión impositiva, se podría haber reducido Ingresos Brutos. Esperamos que con el próximo gobierno lo podamos discutir. Y si no, lo vamos a discutir en la Justicia, porque hay que defender los intereses de Mendoza. Así como se defendieron en su momento y esto llevó a que se estipulara una obra como fue Portezuelo del Viento con un monto de 1.023 millones de dólares. Y hay que utilizar los recursos de Portezuelo del Viento para mejorar la eficiencia hídrica. En 20 años en Mendoza no se construyó ningún dique. En San Juan se hicieron tres, se hizo Tambolar, Caracoles y Punta Negra. Entonces claramente hay que construir diques.

-Muchos dicen que Mendoza ya no tiene legisladores que peleen sin diferencias políticas por los beneficios de la Provincia.

-En algunos casos hemos hecho frente común, en otros no, lamentablemente porque la verdad que los legisladores nacionales por Mendoza deberíamos ser todos un scrum a la hora de defender los intereses de los mendocinos. Sí ocurrió, por ejemplo, en el impuesto a los espumantes. En ese momento, desde todas las bancadas presentamos proyectos para que se equiparara al vino y allí sí se hizo un frente común. Ha habido otros casos donde claramente han primado los intereses partidarios por sobre la defensa de Mendoza.

-¿Por qué una interna con Cornejo? ¿Qué lo diferencia, qué lo separa?

-Creo que tenemos visiones y diagnósticos distintos respecto de la marcha de la provincia y fundamentalmente, de qué hacer a futuro. Yo creo que hay que poner como eje central el problema de la inseguridad que vive en la provincia y para eso me especializado y he trabajado toda mi vida, tanto en mi época de legislador provincial como de legislador nacional. Yo creo que hoy es la principal demanda que reclaman los mendocinos al Gobierno provincial.

-¿Cuál es su diagnóstico de la seguridad?

-Creo que hay que mejorar muchísimo. Tenemos graves problemas, particularmente lo que tiene que ver con delitos contra la propiedad. Es cierto que han disminuido, y esto es muy bueno, los homicidios cada 100.000 habitantes, pero hay que hacer foco en los delitos violentos contra la propiedad. Hay que respaldar fuertemente a la policía, modificar leyes y endurecerlas. Hay que terminar de cerrar la puerta giratoria. Hay que incorporar mucha tecnología, por ejemplo yo fui autor de la ley de videocámaras en Mendoza y por eso están autorizadas hoy y uno las ve.

-Tienen que sumar las privadas también…

-Claro. Y la tecnología va mejorando año a año y hoy por ejemplo, tenemos videocámaras de reconocimiento facial que hay que incorporar. Tenemos pistolas Taser con las que necesariamente tiene que contar la policía de Mendoza, particularmente en lugares en donde hay alta concentración de gente o para prevenir determinados hechos delictivos que con las armas convencionales no pueden ser prevenidos y muchas veces le termina costando la vida al propio policía. Yo fui autor de de un proyecto que en el Congreso se conoció como la ley Chocobar, porque no puede ser que un policía que actúe en defensa de la vida y de los bienes de los ciudadanos termine sentado en el banquillo de los acusados y no condecorado por arriesgar su vida. Me parece que hay mucho por hacer.

-¿Qué les faltó a los gobiernos de Cornejo y de Suárez?

-Yo creo que cumplieron con las expectativas, claramente partieron desde lugares distintos. En el caso de Alfredo Cornejo…

-Un piso muy bajo…

-Y además con un descalabro financiero. Hoy 23 de las 24 provincias argentinas tienen superávit, están ordenadas en sus cuentas fiscales. En ese momento Mendoza tenía un descalabro financiero. En gran parte ese orden, hay que decirlo, se debió también a la evolución de los fondos que retenía la Nación de Anses. Esto impactó positivamente en las cuentas públicas de todas las provincias. En el caso de Rodolfo, ya con una provincia ordenada, creo que el desafío que tuvo fue el de la pandemia, de administrarla y de correrse muchas veces de las arbitrarias y discrecionales decisiones que se tomaban por parte del gobierno nacional. Hoy creo que hay otros desafíos, hay que generar empleo, hay que combatir al delito y a la delincuencia y no administrar la inseguridad. Claramente tendríamos que tener niveles más bajos de robos cada 100.000 habitantes y tenemos la misma cantidad de robos que Santa Fe. Estamos muy por encima de provincias vecinas, de Neuquén, de San Juan, de San Luis o Entre Ríos.

-¿Cuáles serían las dos primeras medidas que tomaría si fuera Gobernador?

-Primero hay que bajar el gasto público.

-¿Es alto hoy en Mendoza?

-Hoy es alto. Si uno quiere bajar impuestos, bajar ingresos brutos, necesariamente hay que reducir el gasto público.

-¿Cómo?

-Hay que ver por área. Yo miraba la Dirección de Ganadería: ha disminuido la cantidad de cabezas de ganado y tiene un presupuesto para este año de 400 millones de pesos para gastos de personal. Cuando uno ve los dos acueductos que se proyectan para la provincia, La Horqueta y La Paz, uno tiene presupuestado el 5% de la obra que es de 3.700 millones de pesos y el otro tiene presupuestado cero para este año, de 3.300 millones de pesos. Si nosotros bajamos el gasto público podemos destinar esos recursos a la reducción impositiva o a obras que hoy no tienen financiamiento. Segundo, ir hacia una baja paulatina de Ingresos Brutos, que es absolutamente negativo porque penaliza la industrialización.

-¿Cuál es su reflexión sobre lo que está sucediendo con Omar de Marchi?

-Yo creo que hay que definirse. Yo respeto y tengo un gran aprecio por Omar, creo que ha llegado el momento de definir. Me parece que hoy la ciudadanía nos está pidiendo certeza. Nos está pidiendo previsibilidad, que le digamos a dónde vamos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. No alcanza con el eslogan bonito.

-¿Comparte las críticas que hace De Marchi?

-Muchas no las comparto, algunas probablemente sí, cuando analizamos que Mendoza está estancada, creo que ahí sí tenemos un mismo diagnóstico. Después hay otras que no.