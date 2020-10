Luis Etchevehere: “No le tenemos miedo a Cristina Kirchner ni a Juan Grabois”

Cientos de productores se movilizaron este domingo al ingreso de estancia Casa Nueva, ubicada sobre la ruta provincial 48, en Entre Ríos, en rechazo a la usurpación del terreno del exministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y de su familia.

Los manifestantes arribaron al establecimiento, pese al mal tiempo en la región por las precipitaciones. Llevaron carteles de “Fuera Grabois de Entre Ríos, no a la usurpación”, “respeto a la Constitución”, entre otros mensajes.

Luis Etchevehere, exministro de Agroindustria, presente en la movilización - Gentileza

Desde una tarima improvisada y ante una importante cantidad de asistentes, los tres hermanos Etchevehere -el ex ministro Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián- estuvieron junto a su madre Leonor Barbero Marcial manifestándose en contra de la decisión del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, quien había rechazado el desalojo de los militantes de Juan Grabois y de Dolores Etchevehere (ella donó las tierras a la iniciativa agroecológica del piquetero).

“Esto no es un tema de la familia, esto es lisa y llanamente un delito cometido por delincuentes”, dijo Etchevehere. También cargó contra el oficialismo: “No le tenemos miedo al Estado, no le tenemos miedo a Grabois, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner. Porque tarde o temprano la verdad triunfa y estamos del lado de la verdad”.

“No podemos seguir financiando delincuentes. Sabemos de qué manera está hecha la gente que vive del trabajo y no los 100 vagos que están viviendo en nuestra casa. ¿Quién mantiene a estos tipos? Viven de los impuestos de todos nosotros", cuestionó.

Luis y Dolores Etchevehere, enfrentados por la estancia familiar - Gentileza

El exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri apuntó, además, contra el gobierno de Entre Ríos: "No está asumiendo la responsabilidad el gobierno provincial, no hemos visto a un solo funcionario provincial que se haya acercándose a saber que es lo que pasa. No está asumiendo la responsabilidad el gobierno nacional, que no ha repudiado lo que está ocurriendo”.

De acuerdo a lo informado por La Nación, Leonor, la madre del exministro, también habló durante el acto frente al campo y, entre otras cosas, cargó otra vez contra el gobernador Gustavo Eduardo Bordet.

Críticas al oficialismo y a los militantes de Grabois en la manifestación de productores - Gentileza

“No escuché a Bordet defender la propiedad privada. Nos vamos a quedar acá en la tranquera”, indicó. Luego pidió a los productores “estar tranquilos” a la espera de lo que resuelva la Justicia.