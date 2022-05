Luis D’Elía: “Máximo Kirchner manda a desestabilizar a Alberto Fernández”

El titular del partido Miles y dirigente social Luis D’Elía aseguró este martes que el diputado oficialista Máximo Kirchner es quien envía a sus seguidores a “desgastar y desestabilizar” al presidente Alberto Fernández y despegó de esa responsabilidad a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien no obstante señaló por estar “equivocada” en materia económica en la actualidad.

D’Elía cuestionó a Kirchner y al secretario general de la organización política La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien horas antes había pedido las renuncias de los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni, por estar en desacuerdo con el rumbo económico que tomó la Argentina.

“Es un disparate lo que dice Larroque, no se sostiene, es una opinión que no tiene el más mínimo sustento”, dijo el dirigente de Miles, partido que integra la coalición política Frente de Todos en declaraciones a la radio porteña Futurock. Y agregó: “Néstor Kirchner firmó (con el FMI) los mismos acuerdos que oportunamente firmó Guzmán”.

También descartó que el ministro de Economía sea un ajustador: “La ejecución de los proyectos no marcha por ninguna vía extraña. No lo veo a Guzmán rematando el Estado, reformando derechos de jubilados y trabajadores, no lo veo ajustando ni dolarizando”, comentó D’Elía.

El dirigente dijo que él ve una economía en la que quizás este mes baje un punto la inflación y en la que el Gobierno tiene políticas compensatorias. “Hay inflación pero llamaron inmediatamente a paritarias para que no se deprecien los salarios. Repartieron 200 mil millones de pesos en los sectores más débiles, en los pobres de toda pobreza, con solo 0,25% de déficit fiscal. La recaudación alcanza niveles extraordinarios. Este año vamos a exportar 100.000 millones de dólares. 21 mil millones tienen que quedar en el Estado argentino. La verdad es que no sé qué película están viendo estos muchachos”.

Para D’Elía, “pidiendo la renuncia de Guzmán le hacen el juego a lo peor de la derecha macrista, desestabilizan innecesariamente al Gobierno. Porque lo pide Máximo Kirchner, no es el hijo del vecino de la esquina. Y en esta fuera política tiene una fuerza grande. Ahora, compañero no es el alcahuete, el obsecuente, el que te dice todo que sí. Compañero es el que te dice Máximo te estás equivocando. Por supuesto que lo considero compañero y es un buen pibe. Pero para mí está equivocado en política. Si desestabilizan y desgastan a Alberto y Alberto se cae, eso no beneficia a Cristina. Es una mirada miope de la cosa. Alberto está ejecutando un plan político viable”.

D’Elía comentó que esta semana publicó en su cuenta de Twitter la famosa conferencia de Cristina con Joseph Stiglitz. “Y Guzmán es hijo dilecto de esa mirada. No entiendo por qué tanto ataque gratuito a un tipo que realmente hoy… La Argentina a dos o tres años va a salir adelante y va a florecer. Habrá impacto negativo de la guerra. Pero veo a un ministro que está manejando con mucha solvencia la cosa, eh”.

Según el dirigente, “Alberto tiene un estilo, es un buen tipo que nunca estuvo involucrado en ningún caso de corrupción y que además es extremista de la moderación. Él nunca se va a subir arriba de un carrito para gritar las cosas que hace, no es su estilo, no es tribunero. Pero respetuosos de ese estilo otros compañeros estamos asumiendo la tarea informal, oficiosa, de decir muchas cosas que pasan y que el pueblo no las sabe”.

Para D’Elía no es un problema que Fernández sea un “extremista de la moderación”. “Al contrario, con el nivel de grieta que tiene la sociedad argentina… ¿Te imaginás? Con un tipo como yo de Presidente hoy estaríamos a los tiros. Menos mal que tenemos un tipo como Alberto y no como D’Elía”.

También dijo que Fernández es un tipo sereno que no contesta agravios a pesar de que lo hostigan todo el tiempo. “Kicillof dijo que iba a explotar el conurbano. Yo le mandé un mensajito y le dije: pero pibe, qué estás diciendo. De donde sacaste que va a pasar semejante cosa. Yo vivo en el conurbano hace 65 años, en La Matanza. Y te digo que hoy no hay ninguna posibilidad de que eso pase. Después salió Larroque y hace declaraciones como la de hoy. El aventurerismo pensando más en las elecciones del año que viene que en los problemas del pueblo argentino”.

Por otro lado, comentó que Larroque “lo que tiene que hacer es callarse la boca y laburar. Todavía está en deuda. Yo me acuerdo cuando en Guernica 4.000 policías sacaron a los tiros a los pobres bajo la administración Larroque. Y cada vez que pienso en eso me lleno de vergüenza. Todos lo cuidamos cuando se mandó semejante macana. Él tiene que ser más cuidadoso con esto”.

D’Elía dijo que él está convencido que Cristina Kirchner es una de las dirigentes políticas “más talentosas” de América Latina pero sin embargo ahora “está equivocada” al no salir a frenar a sus seguidores para que dejen de embestir contra el presidente Alberto Fernández.

Al ser consultado sobre si es Cristina quien manda a sus seguidores a esmerilar al presidente, D’Elía contestó que no lo cree. “Creo que es Máximo. Creo que Cristina en eso no tiene nada que ver. Lo digo de verdad. Pero ella tiene una mirada equivocada en la materia de la economía”.