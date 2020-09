Luis D’Elía: “Los presos como Milagros Sala y yo la única vía que tenemos es un indulto del Poder Ejecutivo”

Luis D’Elía pidió un indulto presidencial. El dirigente kirchnerista fue condenado en noviembre de 2017 por la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca.

Debido a que posee varios factores de riesgo, al inicio de la pandemia se le otorgó la prisión domiciliaria en el marco de las medidas sanitarias por el coronavirus.

“Yo estoy preso por haber encabezado la protesta en la Comisaría 24 de La Boca en la noche que asesinaron a Martín Cisneros. Estuve imputado en ocho delitos e inhabilitado de ocupar cargos públicos por ocho años. Apelé, fui a la cámara Federal, y en la de Apelaciones me sacaron siete de ellos y la inhabilitación. Me quedó un solo: instigación a cometer delito. No hay nadie en la Argentina preso por ese delito.”, expresó respecto de su situación al portal Canal Abierto.

“No es una condena hacia mí, es a la clase trabajadora que, basado en este antecedente, cualquiera que ahora se exceda en una protesta puede ser pasible de ser condenado igual que yo”, agregó.

El dirigente aseguró que va a apelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que autorice el tratamiento de su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Algunos presos como Milagro Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo”, consideró.