Tras ser sobreseído, el SUTE habilitó a Henríquez a retornar a su cargo de secretario general

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) resolvió habilitar la reincorporación de Sebastián Henríquez al frente del gremio, luego de haber sido sobreseído en una causa por violencia de género.

Luego de una reunión del Secretariado del gremio ayer, se debatió la situación de Henríquez, quien en enero se había apartado de su cargo de secretario general, cuando se radicó una denuncia contra él por violencia de género.

No obstante, esta semana se conoció el fallo del Segundo Juzgado Penal Colegiado de Mendoza, que lo sobreseyó definitivamente. Además, es importante destacar que la causa está cerrada definitivamente, por lo que no puede ser apelada ni reabierta, tal como marcaron desde el estudio jurídico Santamaría & Yornet.

En diálogo con Mirtha Faget, secretaria gremial del SUTE, sostuvo a Los Andes que se resolvió “el fin del apartamiento de Henríquez, y su reincorporación como secretario general”.

La sindicalista repasó que en enero se activaron las herramientas institucionales del SUTE, que es la Junta de Disciplina, para que actuara de oficio con respecto a este tema y “poder dar la posibilidad de investigar la situación que acontecía en ese momento”.

No obstante, destacó que la Junta se expidió y que planteó que “carecía de herramientas encuadradas en el Estatuto y que es imposible llevar un proceso disciplinar porque ya no existe la denuncia realizada por la víctima, y que por lo tanto no tiene argumentos para poder sancionar a Henríquez”.

De esta manera, con el informe de la Junta de Disciplina en mano, más el fallo de la Justicia que resolvió el sobreseimiento de Henríquez alegando duda insuperable, es que el Secretariado del SUTE no encontró impedimentos para que retorne a su cargo como secretario general, y se espera que esto se formalice en las próximas horas.