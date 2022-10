Luciana Salazar insinuó que Aníbal Fernández dejará su cargo y el ministro de Seguridad no tardó en responderle

Luciana Salazar, invitada este sábado al programa “La noche de Mirtha Legrand”, lanzó sobre la mesa una información que le habría llegado. Se trataba del cambio de gabinete, específicamente sobre Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad. El funcionario no dudó en cruzar a la mediática por Twitter.

En el programa de El trece, la vedette habló de su interés por la política y sugirió en concreto el cambio de puesto en el Gabinete. Su comentario se produjo en momentos en los que el presidente Alberto Fernández estudia varias modificaciones en su elenco de ministros.

“Me llegó, no sé si será verdad, yo digo la información que me llegó, que parece que va a haber cambio de Gabinete. Se va a ir Aníbal Fernández y va a venir alguien del entorno de la señora”, afirmó Salazar, en referencia a Cristina Kirchner.

A pesar de que la charla en lo de Mirta continuó, el comentario de Salazar no pasó desapercibido para Aníbal Fernández, quien instantes después le contestó por Twitter junto a una imagen del programa, en la que se veía en el zócalo la frase de la modelo sobre su renuncia.

El ministro de Seguridad eligió la ironía para responderle. “Mi abuela solía decir ‘maldición de burro, nunca alcanza’. Nunca lo entendí…”, escribió en su cuenta Aníbal.

Twitter Aníbal Fernández

Dos horas después de cruzar a Salazar, Fernández continuó expresándose en su cuenta de Twitter con fuertes declaraciones. Compartió varios tuits, defendiendo el accionar de las fuerzas federales durante el reciente desalojo en Villa Mascardi. Lo cuál terminó con la renuncia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, al resultarle incompatibles con los valores que defiende como proyecto político.

“Pareciera que algunos narradores no comprenden que, la primera obligación de un funcionario público es, cumplir la ley. Las decisiones judiciales no se controvierten y las autoridades políticas deben realizarlas por medio de acciones materiales racionales”, remarcó Fernández en Twitter.

“Las fuerzas de seguridad han cumplido su rol de manera ejemplar y realizando las medidas provocando el menor daño posible”, detalló Aníbal. Y concluyó con una de sus frases favoritas: “Es así narradores: ´el que nace para pito no llegue a corneta´”.

De esta manera, el funcionario aseguró que “las mandas judiciales fueron planificadas y realizadas por las fuerzas con expertise”. En ese sentido cruzó también las críticas que se focalizaron sobre su cartera en los últimos días, especialmente de organismos de Derechos Humanos, dirigentes mapuches y sectores kirchneristas.