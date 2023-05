Los peronistas Parisi y Carmona, muy críticos del gobernador

Los dos precandidatos a gobernador del PJ criticaron el discurso de Rodolfo Suárez.

Omar Parisi, el referente de la línea kirchnerista, afirmó que “Suárez hizo una enumeración de todos los problemas que tenemos, que los conocemos” y aseguró que los resultados de su gestión “no se ven”. “No se ven viviendas, no se ven hospitales, no se ve educación, no se ven escuelas, los salarios de los maestros cada vez son más bajos, Los médicos se van a trabajar en otras provincias por un tema salarial”.

El precandidato de la lista “Ahora Peronismo” fue duro en cuanto a la seguridad y dijo “hace agua”. “El narcotráfico sigue instalándose pregúntenle a cualquier vecino. Hablan de baja de tasa de homicidio y el último mes hubo cuatro muertos. La verdad es que la provincia está en pausa, tiene un desmanejo, por eso creo que solamente con gestión y trabajo y poniéndole esfuerzo en beneficio de todos los mendocinos, le podemos cambiar el rumbo”, precisó.

Por su lado, el precandidato a gobernador de la línea disidente con la conducción partidaria, Guillermo Carmona, expresó que el discurso de Suárez “nos ha confirmado que estamos ante el fin del ciclo de Cambia Mendoza”. “Mendoza necesita un proyecto de desarrollo con justicia social y vamos a aportarlo desde el justicialismo”, señaló el postulante de la lista “Avanza Mendoza”