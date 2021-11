Los partidos cierran sus campañas con discursos críticos para todos

La veda electoral está a la vuelta de la esquina y esta semana se terminan las campañas políticas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Candidatos y candidatas hacen las últimas recorridas, debaten en los medios y se juntan con los suyos para pedir el voto.

La polarización cobra protagonismo por los duros cruces de esta semana entre el gobernador Rodolfo Suárez y la presidenta del PJ (también candidata a senadora nacional) Anabel Fernández Sagasti. Las terceras fuerzas le apuntan a ambos y se muestran como una opción diferente.

El Frente de Todos endureció su postura opositora después de la derrota en las elecciones primarias del 12 de setiembre. Levantando la bandera de la ley de jubilación anticipada para viñateros y viñateras, Anabel Fernández Sagasti quien fue autora de la letra, se pondrá al frente del discurso.

Antes de las PASO; Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo cerraron en El Borbollón.

La cita será el jueves cerca del mediodía y entre las alternativas, la que pica en punta es el camping de Luz y Fuerza ubicado en Guaymallén. Estarán presentes dirigentes y viñateros. “El cierre va a ser en homenaje a esa ley, a los que empujaron para que saliera, y el reconocimiento a los trabajadores que más allá de que no son los únicos trabajadores de la provincia, representan a la historia mendocina”, indicaron desde el comando de campaña a Los Andes.

La sanción de la ley se demoró en la Cámara de Diputados de la Nación porque Juntos por el Cambio no dio quórum y el apuntado fue Alfredo Cornejo. Además, teniendo en cuenta las alusiones que ha hecho Fernández Sagasti a Suárez y a Cornejo, se esperan palabras muy críticas hacia el oficialismo.

Por el lado de Cambia Mendoza aún no hay definiciones. “No será un acto”, indicaron desde la mesa chica de la campaña. Una conferencia de prensa como la se dio en el club Andes Talleres previo a las primarias podría ser una opción, aunque podría no ser en las instalaciones del Matador. También será el jueves cerca del mediodía, por la noche hay un debate y no hay intenciones de sobrecargar la agenda.

En Las Heras, junto a @mdanielorozco, @juliocobos, vecinos y militantes de todo el departamento, compartimos un lindo encuentro.

Este 14 de noviembre los mendocinos tenemos la oportunidad de marcar posición frente a la discriminación y las irresponsabilidades de la Nación. pic.twitter.com/6f1LvKtI9U — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 9, 2021

Una posibilidad mirada con cariño es San Rafael, bastión peronista pero en donde Cambia Mendoza sacó ventaja en las PASO. En medio de acusaciones cruzadas por rotura de carteles, levanta la temperatura una posible visita radical al sur. Apuntar contra el kirchnerismo y el Gobierno nacional ha sido una constante y seguramente el discurso se sostendrá hasta el último momento previo a la veda.

Las terceras fuerzas juegan las últimas fichas

Los costos de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) fue uno de los argumentos de la campaña del Partido Verde en contra del oficialismo que encabezan los candidatos Marcelo Romano y Mario Vadillo. Pese a la evaluación que se hace por parte del Gobierno provincial en prorrogar la implementación de la oblea certificatoria (corría desde enero próximo), el caravanazo organizado para hoy no tiene cambios.

La convocatoria es hoy a las 18 en el kilómetro 0 y desde allí se trasladarán a la Casa de Gobierno. “Vamos a insistir con la suspensión de la RTO, pero no queremos que sea partidario. Sí estará el Verde Móvil, pero creemos que si se logra suspenderla es por el pueblo, no por una cuestión política”, indicaron desde la organización de la campaña. En estados de WhatsApp se agita un cartel para imprimir y llevar al caravanazo.

El Partido Federal con el candidato a diputado nacional Carlos Iannizzotto a la cabeza, se presentará el jueves a las 11 en la Legislatura. Con un proyecto de ley, que ingresará con la firma del diputado provincial Gustavo Majstruk (candidato a senador nacional), para crear el “Fondo para el Desarrollo Productivo y Sustentable de Mendoza” se le pondrá fin a la campaña.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tendrá el cierre también el jueves, a las 17, en la sede del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) ubicado en 25 de mayo al 917 de Ciudad. Por estas horas están abocados a organizar la fiscalización y desde ya continuar difundiendo por redes sociales aprovechando estos últimos días.

Compromiso Federal, Vamos Mendocinos y el Partido de los Jubilados no tendrán ninguna actividad puntual. El espacio que lleva como candidato a senador nacional a Jorge Pujol adujo falta de recursos y se evalúa también un caravanazo, pero no hay nada confirmado.

La alianza del Partido Demócrata, Coalición Cívica y Éxito seguirá con los dispositivos “Basta” distribuyéndose en distintos puntos de la provincia. Mientras que el partido que tiene como referente a Edgardo Civit Evans tampoco tiene agenda especial de cierre.