Los olvidados. Pasaron de la primera línea política al ostracismo en un año

Las elecciones de hace un año en Mendoza dejaron triunfos para algunos y derrotas para otros. En este segundo grupo quedaron muchos dirigentes históricos a los que no les alcanzaron los votos para entrar en la Legislatura, para retener sus intendencias o, en algunos casos, directamente no fueron candidatos y quedaron afuera de todo protagonismo político después de estar casi en la cima del poder.

Ninguno de ellos obtuvo un cargo “a dedo” ni en la gestión provincial ni en la nacional y hoy, lejos de los flashes, se dedican a la actividad privada o se “camuflan” en puestos de asesores en el Estado.

Un caso notorio es el de Jorge Omar Giménez, quien estuvo al frente del municipio de San Martín durante 16 años. Ahora, lejos de la arena política, se dedica a la actividad comercial apuntalado por algunos amigos. Alejado de la gestión, le aseguró a Los Andes que “después de muchos años de intenso trabajo” ahora tiene tiempo para “analizar y aportar desde donde le toca”. “Sigo vinculado a la historia de San Martín. Acompaño al PJ desde mi lugar. Sigo hablando con los legisladores amigos y con algunos intendentes”, señaló.

Con respecto a la dificultad de salir del ruedo de la política y volver a la actividad privada dijo: “Trabajo desde chico, siempre trabajé como intendente, antes y ahora también. Son distintas etapas. Voy a trabajar hasta que me muera”.

JORGE GIMÉNEZ. El ex intendente de San Martín se dedica al comercio. Los Andes

Otra ex intendenta que se quedó con las manos vacías en 2019 fue la radical Norma Trigo. Tras perder las elecciones contra la kirchnerista Flor Destéfanis, no consiguió ningún cargo y desde su entorno aseguraron que está desempleada y que antes daba clases particulares en su casa. “Ahora no está en ninguna función relacionada con la actividad estatal. Ella era empleada de planta de la municipalidad de Santa Rosa pero Salgado la despidió”, indicaron los allegados.

“Sigue viviendo en la misma casa alquilada de siempre en Las Catitas, con su hermana que es directora de un jardín”, agregaron. De todas formas, en el pueblo hay rumores de que está trabajando para llegar en 2021 a una banca en el Concejo Deliberante y si puede, a la Legislatura.

NORMA TRIGO. Perdió la pelea en Santa Rosa. Dicen que está desempleada. Los Andes

En la Casa de Gobierno hubo algunos cambios en la transición entre Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez; el capitalino se llevó algunos colaboradores de la municipalidad, entre ellos a Raúl Levrino, a quien puso al frente de Seguridad en lugar de Gianni Venier, el “sheriff” de Cornejo que se quedó sin espacio en el nuevo gabinete.

El abogado volvió a ejercer su profesión de forma particular, tal como hacía antes de asumir en 2015. Desde su estudio analiza casos, pero también se da espacio para criticar al Gobierno nacional en sus redes sociales por el manejo de la cuarentena y en temas relacionados con seguridad.

GIANNI VENIER. Volvió a su estudio jurídico tras ser ministro de Cornejo. Los Andes

Otra que se llamó a cuarteles de invierno fue la exvicegobernadora Laura Montero. Después de las elecciones le dio una entrevista muy crítica a Los Andes sobre su relación con Cornejo y el resto de los legisladores radicales y de ahí en más guardó silencio. Ahora se dedica a la Fundación Ideal (de la que es fundadora) con un grupo de colaboradores que tenía en la Legislatura. Es más, tan lejos está del “círculo rojo” que cuando desde este diario se le pidió una opinión sobre la reforma constitucional de Suárez dijo que no había leído el proyecto por falta de tiempo. El hecho llama la atención, sobre todo porque ella encaró durante cuatro años mesas de diálogo y trabajo para reformar la Carta Magna provincial.

Otro dirigente histórico que ha quedado fuera del centro de discusión de la política es Marcos Niven. Durante cuatro años el demócrata se convirtió en la piedra en el zapato de algunos proyectos de Cornejo, como cuando frustró la ampliación de la Corte en la cámara baja.

Niven ya no tiene su banca en Diputados ni es presidente del PD -aunque integra la Junta Central y el Comité Central, órganos de decisión del PD. Según sus allegados, está trabajando en la actividad privada repartiendo el tiempo entre la finca y la bodega familiar.

El ex diputado provincial peronista Carlos Bianchinelli, después de una larga carrera política, también se quedó sin cargo electivo. Pero sigue vinculado a la Legislatura, porque su correligionario Duilio Pezzutti lo contrató como asesor. Según le dijo a Los Andes, vive solo con su perro en un departamento que alquila. “Sigo en contacto con el sector azul, con los Bermejo. Trato de ayudar en lo que puedo, transmitiendo experiencias. Hoy es el momento de dejar espacio a los más jóvenes”, dijo.

“Pasar de reuniones, encuentros, cenas, actividades en la Legislatura casi todos los días a estar en casa y más con la cuarentena es muy difícil. Fui diputado cuatro veces, concejal y trabajé en varias funciones ejecutivas. Yo le dediqué la vida a la política”, indicó.

Rubén Miranda terminó su mandato de diputado nacional el año pasado y no pudo entrar a la Legisaltura. Por eso volvió a trabajar como corredor inmobiliario pero dice que le costó retomar, porque a las pocas semanas de abrir la oficina tuvo que cerrarla por la pandemia. “La política es una pasión y ejercer un cargo es una vocación. Ahora soy el director de una asociación de estudios nacionales en la que participan muchos dirigentes del PJ. Organizamos charlas y conferencias por Zoom. Sigo trabajando de cerca en la política, analizando la realidad con mucha responsabilidad”, dijo el ex intendente de Las Heras durante dos períodos.