Fondos nacionales: los números de Cafiero confirman la “discriminación” contra Mendoza

“Mendoza y todas las provincias de la Argentina no están en una situación de persecución, ni de estigmatización ni de discriminación. Todos los recursos que se vinieron repartiendo desde el Estado nacional persiguen las mismas características que la coparticipación”. Así le respondió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al diputado nacional Alfredo Cornejo el jueves en el Congreso cuando éste le cuestionó “la discriminación” a Mendoza en la distribución de recursos nacionales durante la pandemia.

El discurso de Cornejo es el mismo que esgrime el Gobierno provincial -aunque en voz más baja- contra la administración de Alberto Fernández y es el que refuta el peronismo mendocino. Oficialismo y oposición vienen lanzándose distintas cifras para demostrar sus teorías contrapuestas sobre la supuesta postergación de la Provincia en el acceso a recursos de la Nación.

Según los números que “blanqueó” Cafiero en su informe en Diputados, Mendoza recibió en el primer semestre del año (enero a junio) $ 20.469 millones por transferencias automáticas y no automáticas. Esto incluye $ 1.922 millones en ATN y $ 950 millones (de los $ 1.900 millones firmados por el gobernador Rodolfo Suárez) como préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Pero en esta cuenta -que le da la razón a Cafiero porque representa el 4,1% que le corresponde a Mendoza por la coparticipación-, el jefe de Gabinete incluye el dinero que llegó en concepto de pago de salarios de trabajadores privados (ATP), asistencia social (IFE y AUH) y Tarjeta Alimentaria, lo que le dio pie a Cornejo para cuestionar que con esto la Nación compara “peras con manzanas” porque no se puede “meter todo en la misma bolsa”, ya que algunos ítems “no son transferencias a provincias, sino a personas o a empresas”.

Pero si ponemos el foco en la discriminación que denuncia el oficialismo provincial, Cafiero con sus números la confirma: si bien Mendoza es la sexta provincia que más fondos ha recibido para asistencia por la pandemia, está penúltima cuando se dividen esos $ 20 mil millones por cantidad de habitantes: son $ 10.284 por cada mendocino. Solo la Buenos Aires de Axel Kiciloff recibió menos: $ 8.871 (ver infografía).

Pese a la afirmación del jefe de Gabinete de la Nación, el reparto de esta asistencia no respeta el índice de coparticipación que le corresponde a cada provincia. Porque si bien en el caso de Mendoza sí coincide, hay otras como San Luis que pueden patalear mucho más. La tierra de los Rodríguez Saá recibió solo el 1,1% de estos fondos aunque le corresponden el doble (2,2%), por eso quedó antepenúltima en el ranking. En el otro extremo, Kiciloff recibió 31,1% de esta ayuda nacional aunque la “copa” de la provincia de Buenos Aires es 21,3%. Y Rodríguez Larreta, en Capital Federal, recibió el 7,7% aunque por Ley le corresponde el 1,9%.

Las quejas de Mendoza, según estos números, deberían repetirse aún más en otras provincias que parecen haber sido postergadas si se siguen los criterios de la coparticipación: Entre Ríos (recibió 1,3% menos), Santa Fe (-1,1%) y Chaco (-0,9%). Y hasta la vecina San Juan parece perjudicada (-1,3%), aunque en su caso los números se pueden equilibrar porque aún no ha recibido el préstamo del FFDP.

Peras y manzanas

En el Gobierno provincial insisten en que Mendoza es discriminada por la Nación. Y ponen un ejemplo: pidieron $ 5.562 millones de préstamo y a Suárez solo le habilitaron $ 1.900, mientras que, por ejemplo, a Tucumán le dieron $ 6.000 millones y a Chubut, $ 5.000 millones.

“Necesitábamos ese dinero por el desequilibrio abril, mayo, junio”, dijo un funcionario a Los Andes. “A varias provincias se les dio más de $ 8.000 por persona y a Mendoza $ 955 por persona (en los créditos). Esa es la diferencia. De otra manera, si teníamos $ 8.000 por persona nos hubiesen correspondido $ 16.000 millones. Cerrábamos las cuentas de este año sin problemas”, se lamentó el hombre de Suárez.

Desde la Nación la respuesta la dio el mismo Cafiero en el Congreso, aunque -otra vez- tomando todos los fondos y no solo los créditos para el Gobierno provincial. “Las transferencias per cápita a Mendoza son de $ 18.339 por habitante vía transferencia automática y de $ 1.450 pesos vía no automática”, dijo el jefe de Gabinete y las comparó con igual período de 2019, cuando fueron de “$ 33 por habitante”. Claro, no aclaró que hace un año no había pandemia y, por ende, tanta necesidad de asistencia nacional.

“Están mezclando peras con manzanas”, contraatacó otro funcionario provincial y graficó con su propio cálculo: “En transferencias discrecionales a las provincias en el primer semestre 2020 estamos últimos: $ 297 por persona”.

Los ATP de la discordia

Pero es en otro aspecto donde queda en evidencia la discriminación que denuncian Suárez, Cornejo y compañía: cuando al dinero de los créditos del FFDP se le suman los ATN que recibió cada provincia, Mendoza queda muy rezagada en relación a las grandes y también a algunas chicas. En total, según los números de Cafiero, a las arcas del Gobierno provincial llegaron de enero a junio $ 2.872 millones por ambos ítems, los que representan el 3,2% de los $ 90.198 millones que repartió la Nación entre aportes del Tesoro y préstamos.

En cambio, Buenos Aires fue la más beneficiada con el 12,4% del total (solo en ATN), mientras que Córdoba (9,8%) y Santa Fe (9,6%) también salieron ganando en esta distribución de fondos “no automáticos”.

Pero incluso provincias con menos gravitación demográfica que Mendoza la superan en el ranking: Tucumán (9,6%), Chubut (6,7%), Neuquén (6,4%), Entre Ríos (6,3%) y Chaco (5,6%).

El PJ respalda a la Nación

Sin dar números, el presidente del PJ, Guillermo Carmona, defendió la política de reparto de recursos que hace el Gobierno nacional y le “pegó” al gobernador Suárez por no “hacer autocrítica” al no haberse quejado por “la millonada de recursos que la provincia “resignó” durante la presidencia de Macri.

“El gobierno provincial está pretendiendo alegar un perjuicio del gobierno nacional cuando fue el mismo gobierno provincial, del mismo signo político, con un mismo ministro (Nieri), el que resignó una millonada de recursos durante el gobierno de Macri. Ahora pretenden cuestionar sin hacer autocrítica a la Nación por una supuesta inequidad en los recursos”, le dijo Carmona a Los Andes.

Y amplió: “Es sumamente grave lo que pasó en el gobierno de Cornejo. Resignaron coparticipación y entiendo que no demandaron a la Nación cuando fue el aumento de coparticipación para CABA y Buenos Aires. Luego aceptaron la eliminación del Fondo de la Soja, también el subsidio para el transporte. Después firmaron un Pacto Fiscal con cesión de recursos multimillonaria”.

Para el titular del PJ mendocino, “ahora hay un gobierno que no sólo cumple con la coparticipación, sino que ha repuesto recursos suspendiendo el Pacto Fiscal, haciendo un proceso de reincorporación del subsidio de transporte, es decir reparando lo que se había perdido. Este gobierno está favoreciendo a Mendoza”.

Sobre la discrecionalidad de la Nación a la hora de repartir recursos en la pandemia, Carmona aseguró que “no hay nada que diga que se tengan que entregar asistencias especiales. Pero se demostró que en las asistencias no se ha visto perjudicada. Se mejoró lo que dio el gobierno de Macri”.

