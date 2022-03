Los municipios suman estrategias para que suba el cobro de tasas

Los municipios tienen serias dificultades para cobrar las tasas por servicios a los vecinos y también los derechos de comercios. En la mayoría de los casos relevados, lo recaudado no llega al 50% de lo facturado, pero hay excepciones. Para alentar el pago, se recurre a beneficios económicos para que se cancelen las deudas y tengan los boletos al día.

Hacer “clink caja” parece ser una tarea engorrosa para muchos intendentes y llegar a ser autosustentables parece muy lejano. La coparticipación es el ingreso mayoritario en gran parte de los departamentos y los recursos de origen municipal (tasas, multas, etc) no figuran entre las prioridades, más en tiempos de crisis, dando lugar al aumento de morosidad.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Los Andes, que no todas las comunas respondieron, puede decirse que las mejores performances recaudatorias las tienen la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz, como históricamente ha ocurrido.

Hay una aclaración necesaria: los datos aportados son porcentajes de la recaudación, por lo tanto podrían no trasladarse al porcentaje de vecinos y vecinas que adeudan, sino el dinero que no ingresó a los municipios en función de lo aforado (los montos emitidos en los boletos) ya que no todos pagan lo mismo: la tasa depende de la propiedad y del comercio.

Desde la comuna administrada por Tadeo García Zalazar indicaron que a fin de mes vence el pago anual de tasas a la propiedad raíz (70.000 inmuebles), pero que la recaudación viene a buen ritmo. El año pasado cerraron con aproximadamente un 25% por cobrar mientras que para el caso de comercios (7.000) fue casi del 30%. Dentro de lo recaudado, que es bastante más de la mitad, se incluyen planes de pago de deudas regularizadas, es decir no solamente los montos anuales sino también anteriores.

En la capital mendocina, el panorama es similar con 71.000 inmuebles y 8.200 locales: 30% de incumplimiento en servicios municipales y 40% en derechos de comercio. Como en toda comuna, estos dos ítems no son los únicos ingresos propios y en la torta, los de origen municipal representan el 50% y estas dos tasas mencionadas suman el 26%. Eso explica por qué el intendente Ulpiano Suárez reclama más de $ 200 millones al Gobierno provincial por los apremios en estos aspectos.

Ante la falta de pago y la necesidad de engordar las arcas, hay intendencias que trabajan en el territorio concientizando a vecinos y vecinas sobre la importancia del pago. Tener mayores recursos propios, además de la coparticipación, permite hacer obras pequeñas y comprar insumos sin depender de lo que llegue desde la Provincia y la Nación. Básicamente, apuntan a ser autosustentable.

Santa Rosa exhibe los resultados de estas gestiones. En la comuna que administra Flor Destéfanis (PJ) destacan el trabajo hecho con contribuyentes y eso les permitió subir puntos en la recaudación. En el caso de propiedad raíz, ingresó el 37% tanto en 2019 como en 2020 sobre el total de lo facturado y el 2021 cerró con una suba al 47%. Mientras que para los comercios fue mucho más notorio: apenas 9,6% en 2019, 17,3% al año siguiente en pandemia y el 55,6% durante 2021.

La tarifaria 2022 aún no se trata en el Concejo Deliberante y en Rentas están a la espera de poder emitir los boletos con los nuevos montos. No obstante, hay conformidad sobre el impacto en los recursos de origen municipal. Dentro del total de ingresos propios, estas dos tasas pasaron de representar 36% en 2019 a 76% el año que pasó.

Las Heras celebra estar con un 60% de cumplimento en tasas y revertir históricos índices de morosidad con más de 60.000 contribuyentes, entre los que hay 8.000 comercios. “En algún momento el costo por imprimir los boletos no lo recuperabas en la recaudación”, dijeron desde el municipio que comanda el radical Daniel Orozco en referencia a las gestiones peronistas.

Algunas acciones que realizan con comercios que deben seis meses de tasas es avisarles para que “se pongan al día” y en caso de no obtener el pago, se coloca una faja de clausura. Aseguran que poner la lupa en mejorar la recaudación les permite hoy decir que el 22% de los ingresos corresponden a recursos propios y apuntan a que lleguen a un tercio.

En Guaymallén superan el 50% en la recaudación, con un mayor cumplimento por parte de los comerciantes. Recaudaron en 2021 y 2019 casi lo mismo, un 65% versus un 60% por parte de las tasas por los servicios municipales como alumbrado, limpieza de cunetas, poda el arbolado y la fundamental recolección de residuos. Los primeros meses de este año aun no tienen datos procesados como para observar cómo se comportarían los contribuyentes durante los próximos meses.

“Nunca superamos el 50% de lo facturado”, se lamentan en Lavalle. Las tasas representan el 10% del total de los ingresos que vienen de 6.760 propiedades y 1.288 comercios. Con los números de 2021, esperando la tarifaria 2022, el cumplimiento en los derechos de comercio aforados llegó a 38% y la tasa de servicios a la propiedad raíz a 42%. Es decir, que en ambos casos se adeuda cerca del 60%.

Una situación similar se registra en General Alvear. Hasta el 15 de marzo de este año han cobrado el 40% en lo que respecta al pago anual de tasas. Los datos de 2021 reflejan un porcentaje de cumplimiento similar. Es decir que se adeuda, aproximadamente, el 60% de lo emitido. Las tasas representaron, en 2021, el 35% del total de los ingresos de origen municipal.

Siguiendo por el sur provincial, Malargüe va aumentando la incidencia del cobro de tasas dentro de los ingresos, en los que tienen una fuerte incidencia las regalías petroleras.

Desde la comuna que lidera Juan Manuel Ojeda resaltaron que pasó de 4% en 2015 a 8% en 2021. El año pasado se cobró 70% de lo aforado en lo que respecta a comercios, pero en propiedad raíz sólo el 30%.

Maipú busca el equilibrio y el intendente Matías Stevanato va camino a recaudar más de la mitad de lo aforado para 65 mil padrones y 6.300 comercios. El año pasado se lanzó una moratoria con planes de pago y quita de intereses que se extenderá hasta el 30 de junio para las deudas vencidas al 31 de diciembre.

La comuna presta el servicio de agua pero indican que la recaudación por este ítem no es significativa. Con un poco de humor aseguraron que “somos más baratos que Aysam”. El año pasado se recaudó 56% en servicios de propiedad raíz y 65% en los derechos de comercio.

En el primer bimestre de este año, se observan aumentos en la recaudación que avizoran que podría bajar algunos puntos el porcentaje de morosidad, pero habrá que esperar algunos reportes.

En San Rafael sucede algo similar. La morosidad en 2020 y 2021 osciló el 50% aunque el 30% de aumento en la recaudación por tasas de este año, comparándolo con el mismo período de años anteriores, advierte que podría repuntar el cumplimiento.

Rivadavia está en la emisión de boletos porque se atrasó la aprobación de la ordenanza tarifaria. Actualmente una casa, en promedio, paga entre $600 y $800 por bimestre y un comercio de $800 para arriba con un amplio abanico de importes.

Sin embargo no esconden que la morosidad, ya tiene una tendencia desde períodos anteriores que ronda el 50% en tasas a la propiedad raíz y comercios. Estos tributos representan el 15% de los ingresos, con más del 80% que llega por coparticipación.

En Luján encienden las alarmas porque si bien a fin de mes están los primeros vencimientos del año, “las lecturas preliminares nos arrojan valores inferiores a los prepandemia”. Por ese motivo advierten que en el municipio que administra Sebastián Bragagnolo deben ser “sumamente cautelosos y eficientes con los gastos municipales”.

El cementerio antes que la recolección

En Junín, con la nueva escala de tasas vigente desde el 1 de enero aun están en procesos los datos de recaudación de este año. Las tasas a la propiedad raíz y a comercios recaudaron el año pasado un 40% de lo aforado, es decir que no ingresaron el 60% de lo que se emitió según 8.409 inmuebles y 1.630 locales. La incidencia de las tasas no es significativa: es el 5% aproximadamente de los ingresos de la comuna, con cerca del 90% por coparticipación, según informaron.

Hay un dato curioso y lo aporta la tasa que se paga por las parcelas adquiridas en el cementerio parque. Hay 7.000 contribuyentes aproximadamente que deben pagar unos $3.000 por año. “En el 2021, de un total facturado por $20 millones, se recaudaron 12 millones (60%). La gente trata de estar al día, cumple más con el cementerio que con las tasas”, indicaron desde el municipio que administra Héctor Ruiz.