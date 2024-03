Los legisladores provinciales también recibieron 30% de aumento gracias al enganche

Los 48 diputados y 38 senadores de Mendoza aumentaron su sueldo 30% entre enero y febrero. De acuerdo a dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), un legislador está percibiendo de bolsillo $1.460.000.

Desde el FIT, no dejaron pasar la oportunidad para criticar el sueldo de los legisladores. “Después del escándalo Congreso, no olviden: En #Mendoza los #Legisladores tienen enganche automático a los aumentos y con el incremento de Febrero llegaron al millón y medio de bolsillo: #Dieta $1.460.500. Así es la casta ajustadora que hunde a la clase trabajadora en la miseria”, twitteó Lautaro Jiménez, ex legislador por el FIT.

Además, Lautaro Jiménez ex legislador por el FIT, explicó a Los Andes que “nosotros presentamos dos veces el proyecto de Ley para cambiar el enganche que hoy por hoy lo tiene establecido con el 95% del sueldo del gobernador, para ligarlo al sueldo de una maestra con 26 años de antigüedad y 30% de zona”.

¿Qué es el enganche? La Ley provincial 5811, en el artículo 26, explica que el gobernador de Mendoza tiene un salario “equivalente a dos veces la retribución y asignaciones que por todo concepto corresponda al cargo y demás atributos particulares de la clase 013 del Escalafón General”. Por ende, al estar atado al sueldo de un trabajador de la administración central, percibe los aumentos que cierra el sindicato que nuclea a los trabajadores estatales.

Luego, el artículo 27 de la misma ley establece que la dieta de los legisladores está atada al salario que percibe el Gobernador. Representa el 95% de la remuneración que percibe el mandatario provincial, quien a su vez, como se informó, tiene atado los aumentos salariales a la paritaria que firma ATE.