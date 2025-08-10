10 de agosto de 2025 - 21:34

Los intendentes y el kirchnerismo se impusieron en las internas del peronismo mendocino

Las listas de candidatos a concejales de los intendentes, Carlos Ciurca y La Cámpora derrotaron a los Territoriales de la CTA.

El bloque de los intendentes se impuso en la interna del PJ.

Foto:

Prensa PJ Mendoza
Los Andes | Juan Carlos Albornoz
Por Juan Carlos Albornoz

El peronismo mendocino fue a las urnas este domingo en cinco departamentos para definir candidatos a concejales a través de elecciones internas, un sistema que renació en algunos casos para elegir candidatos, debido a la suspensión del mecanismo de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El resultado dejó eufórico al sector de los intendentes, que hoy controla mayoritariamente al PJ, ya que en los cinco distritos (Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Junín) la victoria fue para la lista "Encuentro Peronista". O sea, el "oficialismo" interno.

Esto fue en desmedro de los Territoriales que agruparon a sectores disidente, como la CTA y el Movimiento Evita.

Guaymallén y Las Heras fueron los distritos con mayor participación y más disputa. Se calcula que en cada uno de los dos departamentos de Gran Mendoza se emitieron más de 4.000 votos, mientras que en el resto el número de votantes fue bastante inferior.

En Guaymallén, la lista liderada por el ex director del IPV Manuel Moreno Serrano se impuso a las dos boletas disidentes: "Territoriales", que llevaban como principal candidato al exsenador provincial Manuel Moreno Serrano; y "Guaymallén futuro", liderada por el actual concejal José Pozzoli.

Por su lado, en Las Heras, se impuso Adrián Ceverino, líder de la lista oficialista, a la boleta encabezada por Martín Daniel Rodríguez, de los Territoriales.

El operador Carlos Ciurca festejó estos resultados como propios, ya que promovía las listas que resultaron victoriosas. Del mismo modo ocurrió en Junín, donde el oficialismo llevaba como principal candidato a Emiliano Jesús Vargas.

De acuerdo al resultado preliminar, la de Junín fue una elección con algo de disputa, ya que los intendentes/Ciurca consiguieron 748 votos contra 488 de los Territoriales. O sea, votaron 1236 personas.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 9.00.19 PM

Por otro lado, tal como contó Los Andes, "Encuentro Peronista" se impuso también en San Martín, donde el candidato oficialista Alejandro Ravazzani (actual concejal) se impuso a la disidente "Soñemos San Martín", liderada por Jesús Daniel Vílchez.

Festejo K en Capital

Finalmente en la Capital el kirchnerismo fue la agrupación que festejó. Gustavo Caleau, actual concejal y secretario general de La Cámpora, venció a los Territoriales que lideraban Maximiliano Miranda.

"Fue paliza", dijeron desde el bunker K, y señalaron que la victoria de La Cámpora fue de 65% contra sólo el 33% de la CTA.

La Cámpora finalmente selló un acuerdo con los intendentes a nivel nacional y provincial. Esto también se reflejó en las listas de concejales, donde el sector K metió segundos candidatos en Las Heras (Gisel di Marco) y San Martín (Laura Soto).

