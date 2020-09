Los gremios estatales quieren la apertura de paritarias 2020

En medio de la pandemia por coronavirus, sin aumento salarial desde enero (el último incremento pactado en 2019), los gremios copan la escena local y exigen que se abra la mesa de negociación para fijar un incremento de los haberes. Cada sector tiene su reclamo puntual, pero los une un pedido común: apertura de paritarias

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación empezó el lunes con asambleas virtuales para decidir en plenario el plan de lucha de los docentes. Exigen la apertura de paritarias, más recursos para educación. La propuesta del plan de lucha consiste en hacer caravanazos por región a partir del 24 de septiembre, acciones masivas en las redes sociales y un paro escalonado de 24 horas en la primera semana de octubre.

Además, piden ser incluidos en la ley de teletrabajo, que se reconozcan los gastos de conectividad y tecnología, y los pagos extra por cubrir horas sin reemplazos.

“Siguen las asambleas estamos definiendo la fecha del plenario, esperamos que sea dentro de estos 15 días. Somos uno de los sindicatos que más espacios de discusión convocó. Hicimos dos consejos y ahí se decidió llamar a las asambleas y plenarios”, indicó el titular del SUTE, Sebastián Henríquez.

“La DGE sacó dos resoluciones que tienen que ver con la acreditación de saberes y plantearon hacer tutorías en las escuelas y recorridos por las casas. Esto lo impugnamos del principio porque va en contra de los decretos nacionales”, agregó.

Entre los argumentos del reclamo el SUTE señaló que en lo que va de 2020 la inflación acumulada es de 15,5% según los datos de la DEIE. Es decir, que el salario docente se ha recortado 15,5%.

En paralelo, Sadop, el frente Azul Naranja de Sute y la CTA de Mendoza convocaron a un ayuno de mil horas por la educación de Mendoza del 11 al 17 de septiembre en reclamo a mejores condiciones laborales que se ubicarán en San Rafael, Tunuyán, San Martín y Capital. “La iniciativa surgió para visibilizar la realidad docente y aprovechar la semana del maestro para llevar el reclamo a la calle. Estamos en septiembre y todavía no hay paritarias en Mendoza. Tampoco se pagó el aguinaldo y la situación de todo el sector es crítica”, señaló el secretario general de la CTA Mendoza y referente del Frente Azul Naranja, Gustavo Correa.

Por su parte, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud organizó una protesta pacífica el miércoles frente a la Casa de Gobierno. Los médicos fueron en unos 200 autos y bicicletas desde el parque San Martín hasta el Centro Cívico para decirle no a la discriminación y al maltrato que están sufriendo los trabajadores de la Salud por parte del Gobierno provincial.

“Ya fallecieron dos licenciadas en Enfermería y varios profesionales han estado bastante complicados de salud. No cumplieron ni el 14 por 14 que solicitamos en cuanto a los días de trabajo y de licencia, ni testeos masivos a los profesionales, ni los puntos solicitados en Comisión Negociadora, a la que no nos convocan desde hace meses. El Gobierno ni nos escucha”, dijo la secretaria general de AMProS, Isabel Del Pópolo.

“Colgamos nuestras chaquetas en los vidrios de los autos con las fotos de cada uno de los profesionales precarizados por el Gobierno Provincial. Está en riesgo la salud de la provincia porque no hay condiciones para los profesionales, ya que vivimos denunciando y seguimos sin respuesta. Porque no hay trato para quienes arriesgan su vida y no tienen la posibilidad de tener un sueldo digno, de trabajar en blanco y tener una obra social”, agregó.

Además, exigen aumento salarial, cronograma de pases a planta, cambio de régimen 15 al 27, cambio de la fórmula de cálculo del Impuesto a las Ganancias y pago de aguinaldo con intereses. Y como medida extrema si no se tienen en cuenta los pedidos, desde AMProS barajan la posibilidad de llamar a una renuncia masiva de profesionales.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado exigió condiciones salariales y laborales a través de jornadas de asambleas de delegados que se hicieron esta semana y que podrían llevar a una huelga general. “Después de dos días de asambleas con todos los sectores que representamos pudimos escuchar las distintas situaciones problemáticas y la crisis que están padeciendo los trabajadores en cada una de sus reparticiones. Los más afectados en esta pandemia son los de Salud. Este año los trabajadores no tuvieron aumento salarial y ni siquiera les han pagado el aguinaldo a muchos de ellos”, dijo la secretaria adjunta de ATE, Adriana Iranzo.

Como primer medida decidieron que hoy empezarán las protestas a través de las redes sociales para llegar al consenso social y obrero “para hacer una huelga general que haga recapacitar al Gobierno y destine recursos a la clase trabajadora”.