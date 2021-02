Conflicto en puerta: gremios docentes rechazan el regreso de las clases presenciales en Mendoza

En el acto de inicio del ciclo lectivo ayer, el gobernador Rodolfo Suárez y el el titular de la DGE, José Thomas, hicieron foco en la importancia de que docentes y alumnos vuelvan a las clases presenciales de acuerdo a la infraestructura de cada institución. Además, anunciaron una serie de paquetes para hacer frente a la pandemia.

Para sumar presión al regreso a los establecimientos, la semana pasada la DGE confirmó el descuento del ítem Aula a quienes no asistan a trabajar. “El ítem Aula, a quien no va a dar clase, se va a descontar”, afirmaron.

Por su parte, los gremios se mostraron reticentes a los anuncios oficiales y exigen que se cumplan todas las medidas sanitarias y de seguridad para preservar la salud de los docentes y de los alumnos.

Educación Mendoza: Rodolfo Suarez y el director General de Escuelas, José Thomas.

“El porcentaje de presencialidad en las privadas dependerá de la cantidad de docentes que estén aptos para asistir. Las patronales también pueden contratar a más personal. Vamos a pedir que se respeten todas las excepcionalidades que planteen los decretos del Ministerio de salud y del Ministerio de trabajo ”, dijo la secretaria adjunta de Sadop, Luisa Nasif.

Además, aseguró que las patronales privadas no han discutido la vuelta a las aulas ni con los docentes ni con el gremio. “Los convocaremos al respecto a la Subsecretaría de Trabajo”, dijo.

“La demanda para volver es el cumplimiento de todos los protocolos que se planteen desde el ministerio de Salud y que debe respetar DGE”, insistió.

Las nuevas caras visibles de la conducción docente. Laura Espeche

Por su parte, la secretaria de Acción Social del SUTE, Laura Espeche dijo que las escuelas no están en condiciones para recibir a la comunidad educativa. “Falta de todo, no solo en términos edilicios, sino también en términos sanitarios. Los fondos fijos que envían a las escuelas son completamente insuficientes. No sabemos cómo en un mes van a resolver problemas estructurales que en años se trabajaron ”, dijo en diálogo con Radio Nacional.

Además, señaló que a los reclamos salariales se sumará la resistencia a no volver a las aulas por lo que es probable que fijen un cronograma de medidas de fuerza.

Una intendenta también pone en duda la vuelta a las aulas

Ante las declaraciones del gobernador y del director de la DGE, la intendenta peronista de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se sumó a los cuestionamientos de los gremios.

“Los docentes ya están yendo a las escuelas y hay que ver si están las condiciones. Se han comunicado con el municipio para pedir máscaras, barbijos, alcohol en gel”, dijo en diálogo con Radio Nihuil.

Además, contó que ha recibido reclamos por parte de los docentes y los equipos directivos de las escuelas ubicadas en su departamento.