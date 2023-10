Los candidatos terminaron sus discursos hablándole al ciudadano.

Los candidatos presidenciales tuvieron un minuto para hablarle a la cámara y cerrar su participación en el debate. Algunos lo aprovecharon para descalificar al contrincante, mientras que otros se centraron en continuar “vendiendo” una posible presidencia.

Myriam Bregman, fue la primera en hablar, no salió de los lugares comunes de la izquierda: ”no somos ni sometidos ni cómplices, pero para hacer algo necesitamos diputados y senadores de izquierda quienes no se van a dar vuelta”.

Y le habló directamente a la militancia trotskista: “necesitamos que se involucren jóvenes, mujeres y trabajadores” y pidió “continuar conquistando derechos y defender los existentes”. A su militancia le demandó a quienes la apoyan a “llevar las propuestas a todo el país”.

Javier Milei le habló a la casta en su último minuto a quienes acusó de “estar tomándole el pelo a la gente” y criticó al debate “es una pantomima irritante”. Volvió atacar, como lo hizo durante todo el debate, a sus colegas “estos hace 40 años se enriquecen y empobrecen a los argentinos de bien”. Cerró: “les debería dar vergüenza”.

En el cierre fue cuando más vehemente se puso: “ninguno les pidió perdón, ninguno resigno un privilegio”, y los acusó de “estar atornillados a los carguitos”. Terminó invitando a los “argentinos de bien” a votar para “cambiar el país”.

Patricia Bullrich cerró realizando una defensa de su historia de vida en la política: “yo luche contra los corruptos, contra los que arruinaron este país, contra los que abusan del poder que tienen”. Y dijo que los demás candidatos tienen “discursos lindos que no sirven para nada”.

Aprovechó para hablarle a sus votantes: “votame para que tu hijo no se vaya del país, para que trabajes en paz, para que los corruptos no te sigan robando, para que los chicos tengan 190 días de clase. Es hora de usar tu poder para decirle no al kirchnerismo”.

El candidato presidencial cordobés terminó con una arenga motivacional: “no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso”, y acusó a sus contrincantes: “el kirchnerismo y el macrismo nos llevaron al fracaso”. Insistió en su condición de “cordobés”: “defendí al interior porque soy el único candidato del interior profundo de la patria”

Sergio Massa en un mensaje emocional comenzó diciendo: “probablemente este minuto sea uno de los más importantes de mi vida”, a lo que agregó: “quiero contarte cual es el camino que los argentinos tiene que elegir los próximos 4 años: saltar al vacío o apostar a un modelo productivo de desarrollo”

Aprovechó su último minuto de cámara en el segundo debate presidencial para hablarle a las madres “quiero protegerte de la libre portación de armas”, llamó a votar a Unión por la Patria a los “científicos que creen en la educación publica”, y prometió “pelear por la redistribución de la riqueza”.

Hizo un comentario final un tanto osado: “estamos saliendo de una profunda crisis”.