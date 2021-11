Los candidatos cerraron la campaña en un debate con propuestas y críticas cruzadas

Tras meses de intensas actividades proselitistas, el debate de anoche organizado por Canal 9 sirvió de cierre de la campaña de las siete fuerzas políticas que competirán en las elecciones legislativas 2021. Los principales candidatos mendocinos al Senado de la Nación esgrimieron sus propuestas y varias críticas cruzadas, conscientes de que se trataba de la última oportunidad para persuadir a los electores antes de la votación del domingo, porque desde hoy a las 8 comienza a regir la veda.

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), Marcelo Romano (Partido Verde), Lautaro Jiménez (FIT-U), Mercedes Llano (Vamos Mendocinos), Gustavo Majstruk (Partido Federal) y Jorge Pujol (Compromiso Federal) se dieron cita en los estudios ubicados en calle Garibaldi.

Minutos después de las 22 inició el evento televisivo que se prolongó durante una hora y media, periodo en el que deslizaron proyectos y posicionamientos políticos, pero también se escucharon un sinfín de frases y eslóganes repetidos en spots, entrevistas e incluso otros debates.

El debate se dividió en seis segmentos en los que los dirigentes políticos podían explayarse sobre variados temas y otros donde se favorecieron los cruces entre los contrincantes. El primero de los tópicos tuvo que ver con la pandemia y los participantes dieron un balance sobre lo ocurrido en los últimos dos años en materia sanitaria.

Posteriormente se les consultó sobre su postura respecto a la baja en la edad de imputabilidad, que generó opiniones divididas, donde solo Fernández Sagasti, Jiménez y Romano se opusieron. También se preguntó sobre la continuidad de los planes sociales y la mayoría coincidió en que deben ser transformados en trabajo genuino.

Los candidatos a senadores cerraron la campaña debatiendo

El primer momento tenso se vivió durante esta primera parte, cuando Romano utilizó su derecho a réplica para preguntarle a Cornejo si considera ético “ostentar la suma del poder público” por nombrar a personas de confianza en cargos de la justicia. El ex gobernador desestimó la interpelación y no respondió en ese momento, pero posteriormente manifestó que las opiniones del senador provincial “no tienen ningún tipo de validación con datos públicos”.

Los siguientes ejes del encuentro estuvieron relacionados con las consideraciones acerca de una eventual reforma laboral y de la problemática de los alquileres y los créditos UVA, sobre las cuales se plantearon iniciativas de reforma. En tanto, también hubo consignas relacionadas a los posicionamientos sobre legalización de la eutanasia y del consumo de marihuana. En estos últimos temas, casi todos los dirigentes se manifestaron a favor de las iniciativas, salvo Majstruk que se opuso a ambas.

A lo largo del debate, Cornejo ponderó los logros de las gestiones provinciales de los últimos años y exhortó de forma reiterada al Gobierno nacional a que cambie la política macroeconómica del país. Por su parte, Fernández Sagasti criticó distintos aristas de las administraciones de Suárez y Cornejo y propuso la construcción de un acueducto metropolitano para solucionar la escasez del agua.

En tanto, los representantes de los otros espacios apostaron a romper la polarización e hicieron hincapié en las críticas al kirchnerismo y al oficialismo provincial por igual, con el objetivo de conseguir los votos suficientes para obtener una banca en el Congreso.

Romano subrayó que “cornejistas y kirchneristas se repartieron el botín del odio”. A su vez, Llano sostuvo que representa una “alternativa liberal que combatirá la corrupción y la pobreza”.

Jiménez puso énfasis en la defensa de los derechos laborales y en la problemática de los jubilados. Majstruk hizo hincapié en promover el empleo en el sector productivo y se comprometió al “cuidado de la vida y el ambiente”. En tanto, Pujol advirtió que “la grieta es la peor imagen de la Argentina” y planteó la necesidad de fiscalizar la obra pública en la provincia.