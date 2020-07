Longobardi: “Está en marcha algún intento de detención a periodistas en Argentina”

El periodista Marcelo Longobardi se mostró preocupado por el avance judicial contra el periodismo en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, por lo que advirtió que “ya está en marcha algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en la Argentina de hoy”.

En una entrevista a TN Central, el conductor de radio Mitre dijo: “No voy a decir los nombres porque no quiero perjudicar a nadie ni producir un desastre familiar, pero esto puede pasar y creo que está por pasar. Hace 15 minutos hablé por teléfono con una de esas personas que puede ir detenida”.

“Hay algo que probablemente ocurra en la Argentina y que no hemos visto en democracia y es la detención de un periodista. Atención porque creo que ya está en marcha un intento o alguna orden de detención de periodistas, no se sorprendan si esto ocurre mañana”, aseguró Longobardi.

El conductor radial también cuestionó al legislador porteño Leandro Santoro por no opinar sobre los dichos de Oscar Parrilli acerca de que “Jorge Lanata es al periodismo lo que (Alfredo) Astiz fue a los derechos humanos”, en alusión al genocida de la dictadura cívico-militar.

“Ninguna persona que transite por la democracia no puede no opinar sobre semejante definición y si no lo hacés la estás convalidando. Es muy peligroso lo que acaba de hacer Santoro”, reflexionó el periodista sobre el testimonio de Santoro, que había sido entrevistado minutos antes en el mismo programa.

Vale recordar que el ex secretario general de la Presidencia durante la etapa de Cristina Fernández de Kirchner ya había definido a Luis Majul como “un agente de inteligencia inorgánico, un (Marcelo) D’Alessio más”.

“Si los periodistas criticaban la 125 eran instrumentos de las corporaciones; los que presentan una denuncia, que eventualmente fue producto de una fuente de Inteligencia, son tipos de Inteligencia. Es binario. No hay matices. La prensa corre peligro de ser sospechada de ser la mano de obra de operaciones de inteligencia, y esto empujaría a Alberto Fernández a empezar a parecerse a Nicolás Maduro o Vladimir Putin”, consideró Longobardi.

Tras el testimonio de Majul en su programa “La Cornisa” (La Nación+), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) dijo que “la estigmatización y la persecución de periodistas por investigar al poder son incompatibles con el clima de respeto a la libertad de expresión que la democracia exige a todos los ciudadanos”, mientras que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) alertó que “la narrativa estigmatizante contra periodistas es un retroceso en nuestra construcción democrática” y subrayó la importancia de defender la libertad de expresión”.