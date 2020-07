Lobos va a juicio oral por hacerse rico en Guaymallén

La Justicia confirmó la elevación a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito contra Luis Lobos y Claudia Sgró. Es que ayer a la mañana, la defensa pidió suspender la audiencia que ella misma había solicitado para oponerse a que el litigio siguiera su curso, y ahora solo resta esperar la fecha de la audiencia preliminar.

“Hicimos una presentación para desistir de la audiencia de elevación a juicio, así que la audiencia no se hizo. Desde la defensa no nos opusimos a la elevación a juicio y los planteos que tengamos que formular los haremos en la audiencia preliminar y en el plenario del debate”, explicó el abogado de la pareja, Fernando Lúquez.

“Las cuestiones que tenemos que ventilar las vamos a ventilar en la audiencia preliminar, es decir, vamos a dejar que prosiga el trámite hasta la audiencia preliminar que es donde empieza el juicio. Allí tendremos que ofrecer las pruebas y evaluar algunas cuestiones”, agregó el letrado.

Esta es la última de las cuatro causas que pesan sobre el exintendente. La investigación comenzó hace varios años pero recién los últimos días de mayo la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi terminó de juntar las pruebas y pidió la elevación a juicio oral y público de Lobos y Sgró. Muscianisi los acusa de no poder justificar un patrimonio que asciende a los casi $5 millones, entre bienes muebles e inmuebles durante la época en las que se desempeñaron en diferentes cargos en la Municipalidad de Guaymallén (desde comienzos de los 2000 hasta 2015). Por esta causa la pareja arriesga una pena de 2 a 6 años de prisión.

A los pocos días de la notificación, Luquez presentó una oposición a la elevación de juicio. En una audiencia que estaba programada para ayer a la mañana se iba discutir si correspondía o no elevar a juicio la causa de acuerdo a los fundamentos que presentara la defensa. Pero cuando llegó la fecha los acusados desistieron de la audiencia y prefirieron que el juicio siga su curso.

Ahora, el expediente ingresará al Tribunal Penal Colegiado y se sorteará un juez. Ese juez será el encargado de citar a la audiencia preliminar. En esa instancia las partes podrán presentar los pedidos de nulidad, se ofrecerán las pruebas y también habrá lugar para los requerimientos de principios de oportunidad -que en esta caso estarán limitados al pedido de un juicio abreviado-. Una vez que se acepten las pruebas se deberá fijar la fecha del debate.

Las causas

El exconcejal a cargo de la intendencia entre 2013 y 2015, ya fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por administración fraudulenta (por la contratación irregular en la comuna de dos personas). Esta condena fue apelada a la Corte.

También está acusado por el supuesto alquiler de manera fraudulenta de maquinarias y camiones y está imputado por fraude a la administración pública y administración fraudulenta en concurso con malversación por posibles irregularidades en el contrato de una planta de asfalto, con la empresa Wanka SA (sobreprecios).

En la causa actual, la fiscal asegura que Lobos y Sgró no han podido justificar, tras una pericia contable, el aumento de su patrimonio de unos $3,9 millones por parte de Lobos y $1 millón Sgró. Mientras fueron funcionarios de la comuna adquirieron una vivienda de 620 metros cubiertos en Guaymallén, un departamento y dos lotes, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo Can Am.