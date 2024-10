Lo Presti busca la manera de construir un nuevo edificio para el municipio de Las Heras

La Municipalidad de Las Heras busca hacerse de un nuevo edificio municipal. Con pocos fondos disponibles y muchas necesidades, la posibilidad de contar con un nuevo agente financiero inspiró al intendente Francisco Lo Presti para introducir en el pliego licitatorio, un canon a pagar con metros cuadrados.

No era obligatoria esta modalidad, pero sí el pago de un canon por parte de la entidad bancaria que sea adjudicada. El terreno tiene 4.000 m2 y el proyecto para el edificio contempla 3.100 m2 cubiertos en tres plantas. La propuesta generó dudas y finalmente no avanzó.

Los agentes financieros de organismos estatales prestan el servicio a una cartera nutrida de clientes (empleados) y ofrecen distintos servicios a quienes los contratan, como tasas preferenciales para créditos, descubiertos, etc.

La última novela conocida fue la de la Provincia de Mendoza y el Banco Nación. Finalmente abrocharon el contrato por 5 años. Los municipios suelen tener agentes financieros y en ese contexto, la Municipalidad de Las Heras busca uno. Pero hubo problemas: el jefe comunal, Francisco Lo Presti, llamó a licitación y terminó desierta.

La comuna tiene una cantidad interesante de empleados que podrían ser futuros clientes del nuevo banco. De acuerdo a lo informado al Tribunal de Cuentas al cierre del primer trimestre de este año, son 1.919 en planta permanente y 718 en planta transitoria, contabilizando 2.637 agentes en total.

El flamante intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti firma en el edificio municipal.

A priori resultaba sorpresivo que ninguna entidad bancaria se hiciera de la cartera lasherina, porque además de salarios, se contemplaban otro tipo de operaciones. De acuerdo al pliego que está disponible en el sitio web municipal, y que fue adquirido por tres entidades, entre las condiciones aparece un “Anticipo de canon” que motivó a algunas consultas que debió aclarar el municipio.

No hubo presentación de ofertas al llamado a licitación pública el 5 de setiembre ni en la modalidad de contratación directa, con fecha 19 de setiembre. Actualmente, siguen en conversación con una entidad que no llegó con los tiempos para ofertar. Si todo llega a buen puerto, o no llega, podría haber novedades este mes. Mientras tanto, el Banco Nación oficia de agente financiero con un contrato flexible.

El canon que ahuyentó oferentes

En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se detallan los servicios financieros y bancarios con los que pretende contar la comuna por parte de la entidad: transferencias y depósitos provenientes del régimen de participación municipal; acreditación de depósitos por transferencias efectuadas por entes recaudadores de tasas, derechos y otros ingresos de carácter municipal.

También se incluye el pago a proveedores, pago de haberes (sueldos), pago a locaciones de servicios, pago a becas, ayudas sociales, pasantías y otros programas municipales; Fondo Unificado para la operatoria de cuentas corrientes, además de recaudación de tasas y servicios municipales.

Desde el municipio esperan contar con asistencia financiera a través de préstamos, sobregiros, leasing u otros medios de financiamiento; tarjeta de crédito corporativa para autorizados que permita consumos en el exterior; tarjeta prepaga y limitable en importes a consumir, así como rubros.

Lote donde se planifica mudar el edificio de la Municipalidad Las Heras. | Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

La propuesta de servicios debía incluir una serie de detalles y uno de ellos era el “Pago de un canon por acreditación de haberes en cuentas de sueldos”. El mínimo establecido es el 3% del importa total de sueldos acreditados en cuentas que los agentes tengan en la entidad.

No obstante, había una alternativa denominada “Anticipo de canon”. Se aplicaría en caso de que la entidad no abonara mensualmente un porcentaje y sí lo hiciera en el equivalente el mismo, pero expresado en metros cuadrados según el Anexo H.

Municipalidad de Las Heras. Foto: Los Andes.

La Comisión de Evaluación, integrada por el Secretario de Hacienda y el Director de Tesorería, aplicarían una matriz de selección con puntaje en función de los ítems a evaluar. El pago de canon por pago de haberes (medido en porcentaje) se lleva 40 puntos sobre un total de 100.

En caso de optar por el anticipo (medido en metros cuadrados) se iba a incluir dentro del ítem que analizaba los metros cuadrados de sucursales y/o centros de atención al cliente. Sin embargo, la implementación de esta modalidad de pago de canon, según reconocen en el municipio, no contribuyó a la presentación de ofertas.

En efecto, la intención de la comuna es contar con un nuevo edificio municipal en un terreno de 4.000 m2 ubicado entre las calles Roca, Palacios y Callejón Palacios. En la licitación, la propuesta de la entidad bancaria debía ser superior a 2.000 m2 y el proyecto de arquitectura lo aportaría el municipio, que cuenta con uno de 3.100 m2 construidos en tres plantas.

El valor del metro cuadrado lo informaría el Centro de Ingenieros de Mendoza para la construcción de una vivienda de mediana calidad de dos plantas, publicados al momento de la apertura de ofertas.

DUDAS BANCARIAS

La inclusión del anticipo de canon disparó dudas por parte del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A (Banco Galicia), del Banco Supervielle S.A y del Banco Santander Argentina S.A que debió evacuar el municipio, según consta en las notas aclaratorias que están publicadas.

Alejandro Gallego, Secretario de Hacienda de la comuna, especificó en esas notas aclaratorias que el anticipo de canon eran “una opción dentro de lo que se considera oferta base”.

“Los oferentes deberán proponer el pago del canon y podrán ofertar además y complementariamente un Anticipo de Canon. NO ES OBLIGATORIO ofrecer Anticipo de Canon pero sí es obligatorio proponer un canon para conformar oferta base” señalaba el funcionario municipal en el pliego. Pasando en limpio: debían decir cuánto le pagarían a la comuna por ser agente financiero, pero no era obligatorio que fuera en metros cuadrados.

Sin nuevo edificio

Gallego explicó a Los Andes que pasada la instancia de licitación pública y contratación directa (ambas desiertas por falta de ofertas), siguen conversando con una de las entidades que no llegó a ofertar por un tema de plazos.

“Está abierta la posibilidad y están interesados”, indicó. Sobre los motivos de no haber contado con ofertas, dijo: “Deberías preguntarle a los bancos”.

El extitular de Aysam explicó que las charlas se dan dentro de las condiciones del pliego. Es decir que no hay cambios en lo que pide el municipio: además de los servicios, sí o sí es con canon aunque sea porcentual.

Por otro lado, el actual edificio municipal presenta inconvenientes. En enero del 2022 había riesgo de derrumbe en algunos sectores. “Es un tema a resolver”, reconoce el funcionario aunque remarcó que “no es una prioridad” ni tampoco hay un plan concreto de construcción. Ante la posibilidad del pago de un canon por parte del agente financiero, se introdujo la modalidad de abonar con metros cuadrados y hacerse de una nueva estructura. Habrá que buscar otras alternativas.

Actualmente, los servicios de agente son prestados por el Banco Nación contrato de por medio al momento de la llegada de Francisco Lo Presti al municipio. “Es un contrato muy flexible, con una anticipación de 15 días, puede rescindirse”, indicó Gallego al tiempo que aseguró no haber recibido ofertas del Banco Nación en el proceso impulsado.