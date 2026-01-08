Libertaria, antiwoke y cristiana: el perfil de Eugenia Rolon, la influencer que manejaba ebrio y chocó

La joven de 23 años, oriunda de Santa Fe, generó polémica tras protagonizar un choque con 1,89 gramos de alcohol en sangre. Supo ser noticia al ser desplazada de Casa Rosada por un insólito error de su pareja Iñaki Gutiérrez en redes sociales.

El nombre de Eugenia Noemí Rolón quedó en el centro de la polémica este jueves luego de protagonizar un choque contra un poste con 1,89 gramos de alcohol en sangre. El episodio obligó a su pareja, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez, a ir a buscarla a la comisaría, quedando envuelto en el escándalo.

Influencer de perfil libertario y oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, Rolón es una figura activa dentro del ecosistema digital cercano al presidente Javier Milei. En 2025 fue candidata a convencional constituyente por La Libertad Avanza y quedó tercera con más del 20% de los votos.

Embed | Se conoció el video del accidente de Eugenia Rolón en Mar de Ajó



Eugenia Rolón, influencer vinculada al Gobierno Nacional y pareja del comunicador Iñaki Gutiérrez, protagonizó este jueves un siniestro vial en Mar de Ajó al chocar contra un poste de luz luego de perder el… pic.twitter.com/AqEacs3bhk — LOS ANDES (@LosAndesDiario) January 8, 2026 Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñaki Gutierrez (@inakiigutierrez) Quién es Eugenia Rolón en redes sociales Con apenas 23 años, la joven se define públicamente como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina” y sostiene una militancia marcada por un discurso anti woke: entre sus principales consignas, trabajó desde las redes -donde apoya a Milei desde 2018- por la eliminación del Ministerio de la Mujer.

Con remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, la joven se pasea por sus redes con su cabello rubio, una gran sonrisa y postales con su novio que debió ir a buscarla después del accidente de esta tarde.