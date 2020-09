Ley de educación: Suárez posterga el debate para bajar la tensión

El miércoles pasado Rodolfo Suárez y el director general de escuelas, José Thomas, presentaron el Congreso Pedagógico y el borrador del proyecto de la ley de Educación provincial. La iniciativa despertó recelos en los gremios y en los docentes que ayer se manifestaron en contra en un multitudinario caravanazo.

Entonces el Ejecutivo movió sus fichas antes de que los docentes y gremios coparan las calles y antes del mediodía anunció que postergará un mes el Congreso Pedagógico (de octubre a noviembre) porque “la educación requiere del debate profundo y la participación de la comunidad en su conjunto”.

En este sentido, Thomas explicó que la decisión se tomó a raíz de la cantidad de aportes que se habían recibido desde que se habilitó la página web (http://congreso.mendoza.edu.ar/). “Nos pareció oportuno mover la fecha y mostrar que no tenemos apuro en terminar el proceso, pero sí tenemos apuro en empezarlo. Tenemos que pensar un marco normativo para temas urgentes como la tecnología y la conectividad”, dijo el funcionario de Suárez.

Además, defendió la decisión del mandatario provincial de abrir el debate sobre la educación porque es un tema que ya había adelantado en el discurso del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. “Y ya está conformada la bicameral de educación en la Legislatura que es donde se tratará el proyecto, solamente seguimos el ritmo de las acciones”, dijo Thomas.

Debate por las escuelas artísticas

Una de las críticas es sobre el posible traspaso de las escuelas artísticas a la gestión municipal, idea que se infiere de la redacción de los artículos 111 y 112 del borrador donde se habilita a los municipios a prestar servicios educativos laborales y artísticos entre otros, sin mencionar la palabra traspaso. Y se establece que deberá sancionarse una ley especial para reglamentar las competencias y atribuciones de las comunas en el tem.

Thomas reconoció que el texto tiene “letra abierta” por lo que es entendible que “despierte miedos”. “Se trata de un borrador, un proyecto marco que está abierto a aportes y estamos en esa etapa. No es una ley, no ha entrado en la Legislatura todavía. Cuando lo llevemos a la bicameral también vamos a llevar todos los agregados que correspondan”, indicó.

Además, señaló que la semana pasada recibió una propuesta superadora de la redacción de los artículos 75° y 76° que hablan de la Educación Artística. Los directivos, supervisores y docentes de esta modalidad pidieron que se reconozca el camino transitado desde la promulgación de la Ley 26.206 hasta la primera Resolución del Consejo Federal de Educación 111 que define a la educación artística en el sistema educativo nacional en la educación común y obligatoria, su articulación con el resto de las modalidades y en particular en la formación específica en arte.

Poco acuerdo

Las críticas al proyecto se centran en que no es el momento para abrir el debate, los vacíos en el texto, el avance sobre la bimodalidad, la gestión municipal y la ambigüedad sobre las escuelas artísticas. Con estas banderas como punta de lanza, el SUTE agitó el rechazo a la iniciativa que llegó a comparar con las modificaciones a la ley 7.722 con carteles que decían “la educación no se negocia”, eslogan similar al del “agua no se negocia”.

El proyecto sumó la negativa de una diputada de Cambia Mendoza: Mercedes Llano. “Considero pertinente que el Gobierno postergue el análisis del proyecto hasta tanto se retome la presencialidad, atendiendo a los razonables pedidos que los miembros de la comunidad educativa han realizado”, agregó tras participar de una reunión con su par Jorge Difonso y docentes.Caravanazo del SUTE

En un plenario provincial con 200 participantes el SUTE resolvió dos jornadas de protesta en contra del proyecto de la ley de Educación. La primera jornada fue multitudinaria en toda la provincia y en el Gran Mendoza llegó con bocinazos hasta la Casa de Gobierno.

Desde el SUTE resaltaron que por primera vez -desde que se sancionó el ítem aula- llegaron mandatos con el paro como medida del plan de lucha. Un paro cuyo acatamiento será difícil de evaluar.