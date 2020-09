Ley de Educación: el SUTE realizará caravanazos la semana que viene

El proyecto de la Ley de Educación que viene gestando el Gobierno con José Thomas, Director General de Escuelas aun no ingresa a la Legislatura y ya viene cosechando rechazos por varios flancos. El más duro parece ser el del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que ya había puesto reparos no a la necesidad de la ley, sino al momento y las condiciones del debate. Para el 29 y 30 de septiembre (martes y miércoles de la semana que viene) está previsto un caravanazo en el Parque Central desde las 10.

“Están terminando los plenarios departamentales del SUTE, el rechazo de las escuelas es masivo a lo que ha planteado el director general de escuelas, ha habido una enorme participación. El rechazo pasa por lo que ya veníamos diciendo. Entendemos que sí es el momento para discutir educación, sí es el momento para sentarnos a resolver los problemas que tiene el sistema educativo que es lo que no hace este proyecto de ley. No resuelve nada”, indicó el Secretario General del SUTE, Sebastián Henríquez, esta mañana en la puerta de la Casa de las Leyes.

El titular del gremio aseguró que lo que se solicita es “que tengamos un debate público de cara a toda la sociedad y que retire ese proyecto de ley, que discutamos las metas y objetivos para levantar la escuela pública que ha sido desguasada”.

“Es un debate que hay que tener gestos, no pretender llevarnos a un congreso con sus reglas para simular que se reciben aportes y después llevar un proyecto que no nos conforma. No es un sector conservador que nos oponemos”, indicó.

Diferenciándose aún más del borrador que circula y que se analiza en varias fuerzas políticas como así también en el sector educativo, puntualizó: “Hay dos ideas de lo que hay que hacer: una es seguir desfinanciado a la educación y hacer responsables a las escuelas y a los docentes, y a las familias. Y otra que es refundar la escuela, con metas de financiamiento, conectividad y recursos que se necesitan. La sociedad debe decidirlo”.

“Vamos a hacer caravanazos el 29 y el 30, a las 10 en el Parque Central sobre calle El Parral con los vehículos. Son dos días por el tema de la DNI así todos los compañeros tienen las dos opciones”, convocó Henríquez.

Por su parte, desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) adhirieron a las palabras de Henríquez. Ester Linco Lorca, Secretaria General resaltó que “no tiene consenso social, es impresionante la cantidad de docentes, de padres y alumnos que se pusieron a leer la ley. No son los puntos, es el espíritu de la ley, es otro modelo que no es el de inclusión que tenemos de educación”.