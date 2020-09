Ley de educación: el PJ duda y el FIT rechaza

El Gobierno no hizo más que presentar el borrador de la nueva Ley de Educación y ya recogió las críticas de todo el arco opositor sin ni siquiera haber tocado el escritorio de la mesa de entrada de la Legislatura. Aunque el proyecto no necesita el visto bueno de las otras fuerzas políticas para ser ley, la idea del oficialismo es lograr acuerdo y consenso antes de avanzar.

En primer lugar, la oposición indica que no es el momento para debatir un tema tan delicado porque la prioridad es la emergencia sanitaria y económica; también critican que los docentes no hayan tenido voz en el borrador, exigen profundidad en el debate e insisten en que una ley de estas características no se puede resolver en el corto plazo.

Una vez más, la voz autorizada para abrir el diálogo es el vicegobernador Mario Abed que remarcó que se trata de un borrador. Ayer a la mañana se entrevistó con la senadora Anabel Fernández Sagasti, entre los temas salió el tema educativo y acordaron tener una reunión más para trabajar en los puntos de conflicto. “El director de Escuelas Thomas José Thomas está abierto a todas las consultas y me dijo que está disponible para charlar con los equipos de la senadora cuando ellos lo requieran”, indicó Abed.

Además, resaltó como un hecho “muy positivo que se abra el debate educativo a la sociedad mirando hacia el futuro”. “No se trata de una ley enlatada, es un borrador que hay que trabajar, opinar, escuchar. Esto no es una guerra, mañana no se vota nada. Esta ley es de diálogo y la vamos a armar entre todos”, agregó.

Pero la senadora nacional no fue tan optimista con los resultados de la reunión y cuando salió del encuentro en la Legislatura escribió en su cuenta de Twitter: “Le transmití (a Abed) mi preocupación, y la de gran parte de la comunidad educativa, respecto a un borrador de proyecto de Ley de Educación que está circulando. Si las intenciones del gobierno son las que expresa el borrador, claramente no vislumbro un buen destino del mismo”.

Después, la senadora provincial del PJ Andrea Blandini también se unió a las críticas. “Es un avasallamiento a derechos conquistados. Atenta no sólo contra los trabajadores de la educación sino también contra quienes van a aprender. Además quiero agregar que en un contexto de emergencia sanitaria como el que estamos atravesando, la discusión de una Ley tan necesaria es absolutamente inoportuna”, dejando en claro su postura.

En paralelo, el martes se sancionó la Bicameral de Educación por unanimidad. El objetivo de la comisión es tratar todos los proyectos relacionados con la DGE y la ley que promueven desde la DGE.

La presidenta de la bicameral, Silvia Stocco (PJ) se mostró abierta al debate “siempre y cuando los docentes y toda la comunidad educativa esté de acuerdo”. “No comparto ni concuerdo con muchas cosas del borrador. Pero entiendo que si armaron el Congreso y la Bicameral es porque quieren generar el debate y están dispuestos a recibir aportes”, aclaró.

Stocco es docente y ejerció como supervisora hasta antes de ocupar una banca en la Legislatura. “Si los docentes dicen que no es momento, el Gobierno tendrá que escuchar. Los que deben opinar y decidir si se trata, cómo y cuándo son los docentes”, dijo.

El proyecto aún no ingresa a la Legislatura. El vice Mario Abed, dice que la redacción final “la vamos a armar entre todos”. Gustavo Guevara / Los Andes

Más críticas

En la Legislatura el brazo de la dirigencia del SUTE es el FIT y son los que más se oponen al proyecto. “Convocaron a un Congreso sin la participación de los docentes, ni siquiera los sindicatos o representantes de asambleas, esto ha generado un gran rechazo. Se quiere tratar la ley pero no quieren abrir paritarias”, explicó el senador provincial del FIT, Lautaro Jiménez.

Además, se mostró en contra de la municipalización de las escuelas artísticas porque “se las pasa a las comunas pero no se les destina una partida presupuestaria” y “se las baja de rango como a los centros de capacitación para el trabajo o a algunos terciarios”.

Por otro lado, marcó que no se puede establecer por ley la bimodalidad (presencial - virtual) cuando “todavía no hay un análisis profundo del tema” y no se ha escuchado una sola devolución de los docentes sobre la educación virtual.

También fue contra los plazos, “ya que en un mes no se puede tratar un tema tan profundo”. Y por último criticó al Congreso Pedagógico. “No hubo un solo pedagogo en la apertura, un abogado y un técnico informático. Los docentes (Jiménez es profesor) sabemos de pedagogía, estudiamos, y respetamos la tradición de la provincia”, cerró.

El exProtectora, Marcelo Romano también se mostró en contra del tratamiento de la Ley de Educación. “Quieren modificar algo neurálgico en medio de una pandemia, es lo mismo que quiere hacer la Nación con la Justicia. Hoy lo importante es el tema sanitario y el económico”, dijo el senador.

“Metieron a los docentes en un jaula, los hacen trabajar desde su casa pagando de su bolsillo internet, no les dan paritarias y ahora esto. Es una más de este gobierno de improvisados”, añadió.

Por su parte, desde el bloque de Protectora que ahora solo tiene representación en Diputados también se unieron al rechazo del proyecto. “Consideramos que una vez más el partido oficialista quiere imponer su agenda sin tener licencia social para promover y tratar en la Legislatura una nueva Ley de Educación. Ha sido elaborado por el Ejecutivo sin la participación de los claustros docentes y estudiantiles”, comunicaron en una nota.

“Hoy más que nunca los esfuerzos tienen que estar dirigidos a la recomposición salarial del docente y a brindar las herramientas necesarias para que desarrollen la labor educativa”, agregaron.

En febrero 2015, la oposición integrada en ese momento por UCR , Pro y FIT votó en contra de una ley de Educación propuesta por Francisco Pérez. El proyecto tenía media sanción de Diputados y el Senado la rechazó. En total estuvo 8 años dando vueltas en la Legislatura.

La idea era hacer un Congreso Pedagógico en mayo de ese año para emular el de 1973 pero no se realizó. Y el radicalismo se comprometió a presentar una iniciativa superadora al año siguiente con los aportes de toda la sociedad pero eso tampoco se materializó.