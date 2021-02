Legislativas 2021: el PJ pone más bancas en juego que Cambia Mendoza

Si el gobernador Rodolfo Suárez decide no desdoblar y hacer las elecciones de medio término provinciales junto con las nacionales, este año los mendocinos elegirán nuevos legisladores porque se renueva la mitad de los miembros de ambas Cámaras. El año que viene 19 senadores y 24 diputados terminan sus mandatos y el peronismo es el que pone más bancas en juego en relación al tamaño de sus bloques.

En el Senado, el Frente de Todos-PJ renueva 7 de las 13 bancas (54%) que ocupa actualmente. Mientras que en Cambia Mendoza solamente se van 9 de los 21 senadores (43%) que conforman el frente. En la Cámara baja la situación es más pareja: en el peronismo se van 7 de los 17 diputados (41%) y en Cambia Mendoza, 12 de los 27 que integran el frente (44%).

En la Cámara alta los aliados del radicalismo tienen mandato hasta 2023: los dirigentes del Pro, Rolando Baldasso y Pablo Priore, Ernesto Mancinelli de Libres del Sur y el socialista Fernando Alín. En Diputados el escenario es distinto: de los aliados de la UCR siguen hasta 2023 el demócrata Guillermo Mosso; la demócrata progresista Josefina Canale; el dirigente del Frente Renovador José María Videla y de la misma fuerza -pero de la rama de Unión Popular- continúa Jorge Difonso. El único aliado que debe dejar su lugar en la Legislatura es el compañero de bloque de este último, Mauricio Torres.

Juan Carlos Jaliff, Alejandro Diumenjo, Adolfo Bermejo, Alejandro Abraham, Hebe Casado, son algunos de los que terminan su mandato legislativo.

Peligran los monobloques

Tras las elecciones generales de 2019, la Legislatura quedó más polarizada y las llamadas terceras fuerzas perdieron poder. En el nuevo mapa legislativo quedaron muchos monobloques y gran parte de ellos terminará su mandato en los primeros meses del año que viene.

Es el caso de los dirigentes de Ciudadanos por Mendoza (ex Protectora) Marcelo Romano y Mario Vadillo -el primero en el Senado y el segundo en Diputados-, que corren el riesgo de perder su lugar en la Legislatura si no consiguen los votos suficientes en las próximas elecciones.

Una situación similar atravesarán los legisladores del FIT, Lautaro Jiménez y Mailé Rodríguez. La izquierda mendocina tiene que redoblar los esfuerzos porque en los últimos comicios ya perdieron la banca de Víctor da Vila.

El Partido Intransigente, por su parte, también puede perder su lugar en la Legislatura porque sólo tiene una banca en cada cámara: Daniel Galdeano en el Senado y Eduardo Martínez en Diputados. Ambos están en su último año de mandato.

En la Cámara alta, Héctor Bonarrico, que aunque llegó en 2017 como parte de Protectora, formó rápido un monobloque y terminó votando junto a Cambia Mendoza, también corre el riesgo de quedarse sin banca. Por eso el pastor evangélico abrió su partido MasFe a nuevos aliados que le permitan mantenerse en la Casa de las Leyes.

El otro monobloque cuya continuidad peligra es el de Protectora. Pablo Cairo fue el presidente de la fuerza que lideraron José Luis Ramón y Mario Vadillo hasta el año pasado. Después de la ruptura de la alianza con el PI y MasFe, y el siguiente quiebre dentro de la misma Protectora, Cairo quedó solo en Diputados.

Los que deben irse

Aunque todavía no hay listas conformadas ni se sabe quiénes buscarán un nuevo período, hay fuertes rumores de que en el radicalismo la orden será “no renovar”, en un gesto claro de terminar con las reelecciones indefinidas en los cargos electivos, una de las consignas más fuertes que viene imponiendo la UCR desde la gestión de Alfredo Cornejo -que limitó la reelección de los intendentes- y que intenta continuar Rodolfo Suárez con la reforma de la Constitución.

Más allá de las especulaciones, la realidad es que quizás el año que viene ya no esté más en la Legislatura el histórico Juan Carlos Jaliff, que es actualmente el presidente provisional del Senado. También terminan su mandato el jefe del bloque radical en esa cámara, Alejandro Diumenjo, y el tres veces intendente de La Paz, Gustavo Pinto. El otro que podría irse de la Legislatura es el cornejista Diego Costarelli.

En el peronismo, si no renuevan, se irán el ex intendente de Maipú y ex candidato a gobernador Adolfo Bermejo, y el ex intendente de Guaymallén Alejandro Abraham. Del sur terminan su mandato la malargüina Silvina Camiolo y el sanrafaelino Samuel Barcudi.

En Diputados, también terminarán su mandato los peronistas Liliana Paponet, Cristina Pérez, Silvia Stocco y Helio Perviú. Mientras que en el radicalismo se irán el jefe del interbloque Jorge López; la jefa del bloque radical Cecilia Rodríguez y la presidenta de la comisión de Desarrollo Social, Marcela Fernández. También terminan mandato los diputados del Pro: Hebe Casado y Álvaro Martínez.