Sin los descuentos por los aportes al fondo Covid 19 y con los aumentos acordados en la paritaria de este año, los legisladores provinciales cobraron en enero 206 mil pesos de bolsillo y a fin de año rondarán los 240 mil pesos.

La cifra se conoció tras la denuncia en las redes sociales que hizo el senador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, y que desató la furia de los usuarios que el día anterior se habían quejado por las subas en el impuesto automotor.

Los legisladores cobran el 95% del sueldo del Gobernador y, a su vez, el del mandatario es equivalente al doble de la clase 13 del escalafón de los estatales. Es decir que cada vez que aumentan los sueldos de los empleados públicos, sube el de los funcionarios.

“El año pasado no hubo aumento formal solamente hubo pequeñas variaciones de monto de mes a mes según la liquidación o los descuentos de Ganancias. No es porque haya habido un aumento formal. Sí estuvo vigente el aporte al fondo Covid 19 que ahora quedó sin efecto. Entonces, ya no se va hacer el descuento de 40 mil pesos y el sueldo de bolsillo es de 206 mil pesos” , explicó el senador del FIT, Lautaro Jiménez.

Además, los sueldos de los legisladores están conformados por dos ítems: la dieta y la compensación funcional. Así una parte del sueldo bruto, la compensación, no es alcanzada por el impuesto a las Ganancias.

Los aumentos

El aumento salarial a los estatales impactará en las dietas. La semana pasada, tanto la cámara baja como la alta adhirieron al decreto que excluye a los funcionarios públicos de cobrar el bono de $54 mil pero el aumento del 20 por ciento quedó vigente.

“La primera cuota de marzo del 7 por ciento será de 14 mil pesos para un legislador, mientras que para una maestra la suba será de unos 1.600 pesos. Esa diferencia se da porque una maestra cobra 24 mil pesos de bolsillo en vez de 206 mil pesos” , detalló Jiménez.

Fondo Covid 19

En marzo del año pasado cuando se declaró la emergencia sanitaria, Rodolfo Suárez creó un fondo solidario para hacerle frente a los gastos en materia de salud. Hasta fin de año los legisladores aportaron casi 40 mil pesos al fondo, por lo tanto, cobraban unos 150 mil pesos.

Al principio, el aporte fue obligatorio para todos los funcionarios y dirigentes políticos en función pública, pero con el correr de los meses el gobernador dejó el fondo librado a la buena voluntad de cada uno y abrió el juego a las donaciones de los particulares.

Este año los descuentos se dejaron de aplicar y desde la Legislatura confirmaron que no hay noticias de una nueva convocatoria del Ejecutivo a hacer aportes extraordinarios.