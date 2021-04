Legisladores del PJ fueron a Casa de Gobierno para pedir explicaciones a Nadal, pero la ministra no los recibió

Legisladores del Frente de Todos se presentaron pasadas las 8 en Casa de Gobierno con el objetivo de ser atendidos por la ministra de Salud Ana Nadal. La decisión se tomó luego de algunos pedidos en las cámaras de Diputados y Senadores para que la funcionaria vaya a dar explicaciones sobre las medidas que se están tomando y sobre todo tener un panorama acabado respecto a la situación sanitaria en Mendoza.

No obstante, no fueron recibidos por la Ministra, ya que no se encontraba en el edificio. Desde el Poder Ejecutivo les ofrecieron ser atendidos por otros funcionarios, pero los legisladores decidieron dejar los informes con las propuestas, y se retiraron.

De esta manera, representantes del peronismo de ambas fueron a Casa de Gobierno para, en primer lugar, mostrar los pedidos de informe sin responder y también presentar propuestas frente a la situación sanitaria de la provincia.

“Seis veces la hemos invitado a la ministra sin éxito. Queremos dialogar con ella”, sostuvo Lucas Ilardo, jefe de bloque de Senadores del peronismo. Junto a él fueron Samuel Barcudi, Natalia Vicencio, Bruno Ceschín, Paola Calle, Germán Gómez, Duilio Pezzutti y Laura Soto.

Ilardo describió la situación en la provincia como “desesperante”. “No hay camas, hay falta de oxígeno. Hubo 79 muertos en los últimos cuatro días. Lo que nos corresponde hacer como oposición es controlar y tener información, la única que tiene esa información es la ministra. Por eso, de forma respetuosa, traemos aportes de los dos Bloques, y algunos pedidos concretos como la activación de las terapias intensivas en los hospitales de San Carlos y Tupungato, creemos que reducir una hora la circulación no va a reducir los niveles de contagio y pedimos un programa de ayuda y salvataje para el sector gastronómico y turístico. Hay que disminuir por 15 días la circulación horaria y sobre todo plantear más controles, hay menos controles y menos testeos en la situación de mayor gravedad y sobre todo la posibilidad de dialogar con la ministra ya que hay una obligación legal y constitucional que la obliga a brindar información”.

Por su parte, Gómez señaló que “la situación es caótica en los hospitales, que están saturados”, y aseguró que “los números que se ven en los hospitales no son los que dice el Ministerio”.

“Vemos que la situación es caótica, sobre todo en lo que hace a camas con oxígeno y en las camas de terapia intensiva, los porcentajes de ocupación están prácticamente saturados y no son los números que dice el Ministerio. Por esto es necesario tener una conversación más genuina y directa con la ministra. Esta segunda ola es mucho más compleja que la primera y trajo consecuencias en segmentos de la sociedad que van de los 30 a los 50 años y ha demostrado complejidad en las distintas terapias y nos preocupa”, acotó.

Además expresó que “la segunda ola es más compleja que la primera” y que “no sólo es una situación que sufre la zona norte de la provincia” sino que “también está colapsado el hospital Schestakow”, de San Rafael.

