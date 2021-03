Leandro Báez, hijo de Lázaro: “Si hubo corrupción, tiene que haber funcionarios involucrados”

Leandro Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro y condenado a cinco años de prisión por su participación en la llamada “ruta del dinero K” , rompió el silencio en la televisión y aseguró que “si hubo corrupción, tiene que haber funcionarios involucrados”.

En una larga entrevista con el periodista Nicolás Wiñazki, Báez contó que con su padre, sentenciado a 12 años de cárcel en la misma causa, viene “hablando desde hace tiempo, intercambiando mensajes”.

“Desde que vine para esperar la condena y estar con los abogados empecé a verme con él bastante seguido, así que hemos tenido charlas interesantes”, declaró este lunes en TN .

En ese sentido, Leandro aclaró que su papá dejó en claro “cuál era el rol de cada hijo” en el entramado empresarial y el lavado de activos. “Es lo que le pedía, nada más que eso”, reveló el joven.

En la charla con Wiñazki, Leandro Báez negó haber lavado dinero y confesó que le tomó por “sorpresa” que las condenas hayan sido “altas”. “En los alegatos quedó demostrado que éramos (los hijos) beneficiarios de cuentas, pero que nunca utilizamos ese dinero, ni hicimos transferencias”, argumentó.

Leandro evaluó que su padre Lázaro quedó como “un emblema de la corrupción”. Sostuvo que es el Gobierno nacional el que tendría que aclarar cómo sucedieron las cosas. “Espero que la Justicia actúe como corresponde, pero que lo aclaren ellos, es un tema que no me compete. Si hay corrupción, tiene que haber una parte de funcionarios, es cortito”, sintetizó.