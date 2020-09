Lázaro Báez intentó ingresar cuatro veces a su country, pero los vecinos no lo dejaron: “No es bienvenido”

En la tarde-noche de este lunes ocurrió un hecho particular en la zona de Pilar, en Buenos Aires, cuando vecinos de un country no dejaron ingresar a Lázaro Báez para cumplir con la prisión domiciliaria. Lo bloquearon durante cuatro oportunidades.

La camioneta que lleva a Lázaro Báez a su casa no pudo entrar al barrio privado por una protesta de vecinos.

A su vez, tampoco dejaron entrar a los abogados del hombre cercano al kirchnerismo, a quienes escracharon arrojando huevos a su vehículo. Se viven momentos de tensión en el lugar. La camioneta que lo traslada terminó con el parabrisas estallado y se retiró del lugar. Aún no se sabe cómo continuará el procedimiento.

En julio pasado, decenas de vecinos del country Ayres del Pilar ya habían protestado en la puerta de este barrio privado contra la llegada del empresario kirchnerista quien ahora deberá usar tobillera eléctrica.

Este lunes, los vecinos también se manifestaron con cacerolas a la entrada del barrio privado ubicado en el kilómetro 43,5 de la Panamericana para rechazar la llegada de Báez al lugar. En el lugar se veían carteles como “No a la impunidad” y “No a la reforma judicial”. No hay presencia policial.

“No lo recibo a Lázaro Báez, lo rechazo. Queremos Justicia y que los corruptos estén en la cárcel”, dijo una mujer a Todo Noticias. Otra agregó: “No es bienvenido”.

Mientras tanto, desde la puerta del Penal de Ezeiza habló Elizabeth Gasaro, su abogada: “El está muy triste porque deja a su hijo acá. Va a estar acompañado, en principio, por sus amigos, y va a haber una persona que se va a encargar de sus necesidades básicas”.

Vecinos se juntaron en la entrada del country para prohibir el ingreso de Báez

Consultada sobre si Báez se expresó acerca de las protestas en la puerta del country, dijo que no y agregó que se está “en un estado de derecho y todo el mundo tiene derecho a manifestarse”.

Concluyó: “Él tiene derecho a estar en su domicilio y se resolvió por una orden judicial que él cumpla el arresto domiciliario en su domicilio”.

Por otro lado, cabe resaltar que dos jóvenes resultaron heridos tras ser atropellados por la camioneta de la Penitenciaria que trasladaba a Baéz.

Después de cuatro años y medio en el penal de Ezeiza, Lázaro Báez obtuvo el arresto domiciliario. Fue después de pedir la morigeración de su prisión, señalando que no puede hacer frente a la fianza de 386 millones de pesos que le había fijado el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzga por lavado de dinero.

La palabra de Leandro Báez

Este lunes, asimismo, se expresó Leandro Báez, hijo de Lázaro: “Me pone muy contento obviamente que salga y que esto ayude a que vea la realidad que estamos viviendo y que se pueda sentar con los abogados y lograr lo mismo con mi hermano Martín”.

Tras el atentado contra su casa, Leandro Báez contó que dialogó por teléfono con su padre: “Me llamó el sábado a la noche, está preocupado como cualquier padre y hablamos de cómo está la familia. Me pidió que trate de que estemos tranquilos y cuidarnos lo más posible. No hablamos de la causa”.

Agregó: “Obviamente te da miedo cuando se meten con tu familia (sobre el ataque a balazos a su casa). Puede pasar que venga por el lado de los servicios”.

Y concluyó: “Tenemos diferencias (con Lázaro Báez), pero la relación padre e hijo no la cambian las diferencias. Estar peleado con un padre no se puede más allá que le he reclamado cosas”.