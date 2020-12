Lázaro Báez en el último juicio oral por videoconferencia. - Gentileza / Captura de video

Lázaro Báez habló de persecución durante el último juicio del año por la ruta del dinero K

El ex empresario, que está preso desde 2015, aseguró ser inocente y que ha sido víctima de la prensa y gran parte del Poder Judicial. Además, habló del ex presidente Néstor Kirchner pero no de Cristina.

Redacción LA