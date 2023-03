Lavalle: habrá PASO peronista entre el elegido de Righi, un aliado rebelde y una científica kirchnerista

Cuando parecía que la única interna peronista que se iba a dar en las elecciones desdobladas sería en San Rafael, sorpresivamente en Lavalle el oficialismo quedó partido en tres y habrá un abanico de opciones.

Dos precandidatos responden al intendente Roberto Righi, pero solo uno “bendecido” por él. A ellos se suma una científica del Conicet, que irrumpe como opción del kirchnerismo, en otra contienda abierta entre la conducción del partido y los jefes comunales.

Righi ungió como su delfín al senador Gerardo Vaquer y lo presentó como tal, al frente de la lista “Gestión Somos Todos”. Sin embargo, el diputado provincial Edgardo González se rebeló y decidió avanzar con su precandidatura (Unidos por Lavalle).

En tanto, desde el kirchnerismo apareció la antropóloga e investigadora del Conicet, Leticia Katzer, quien se jacta de ser “la primera candidata en la historia del PJ” en ese municipio. La lista se denomina “Transformar Lavalle”.

Vaquer, el bendecido

Hoy Vaquer anunció en su cuenta de Twitter: “Tengo el enorme orgullo y la gran responsabilidad de ser el precandidato a intendente de Lavalle de la lista Gestión Somos Todos. Un amplio y diverso espacio de unidad del Justicialismo, que refleja la mirada de desarrollo, con representación territorial y fuerte impronta joven”.

Tengo el enorme orgullo y la gran responsabilidad de ser el precandidato a intendente de Lavalle de la lista Gestión Somos Todos. Un amplio y diverso espacio de unidad del Justicialismo, que refleja la mirada de desarrollo, con representación territorial y fuerte impronta joven. pic.twitter.com/moudqd9Wzt — Gerardo Vaquer (@GerardoVaquer) March 12, 2023

Y continuó con un agradecimiento al intendente del PJ por elegirlo: “Agradezco profundamente a las y los lavallinos que confían en mí para representarlos ante este gran compromiso. Especialmente al compañero intendente Roberto Righi, por su reconocimiento a mi trayectoria en la gestión pública, como garantía de continuidad del desarrollo”.

“Hoy comienza una etapa de renovada esperanza colectiva. En lo personal, asumo el desafío político más importante de mi vida, con el indispensable apoyo y afecto de mi familia pero fundamentalmente, con la humildad y la firmeza de nuestro digno pueblo de Lavalle. Razón primera y última de todos nuestros esfuerzos por el sueño de una comunidad donde prime la Justicia Social”, completó el senador.

González, el rebelde

Edgardo González confirmó que será precandidato pese a la decisión de Righi y trató de remarcar que no tiene “nada en contra de él”, ni de su adversario con quién ha compartido la gestión municipal y también la labor en la Legislatura.

“Estamos esperando hasta el martes que la lista quede firme y ver qué otras cosas suceden. Está todo abierto y siempre hemos estado a disposición”, le respondió el diputado a diario Los Andes. Se trata de un plazo de 48 horas que está en marcha desde el domingo a las 00. La Junta Electoral analizará sí las listas cumplen con todos los requisitos y luego pasará a oficializarlas. ¿Dejó una puerta abierta para bajarse?

Y dijo que tiene apoyo vecinal para mantener su precandidatura: “Nuestro intendente ya definió, pero no es nada contra él. Vengo con un apoyo fuerte desde el territorio y ese fue el motivo que me ha llevado a estar acá. Los estudios dicen eso”.

También sostuvo que habla “permanentemente” con Righi y que han trabajado “juntos” en Lavalle durante varios años. Es más, remarcó que “la gestión ha sido exitosa” pero aclaró que puede “aportar otras cosas”.

El diputado lavallino Edgardo González asumió la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados.

“Uno cuando camina con la gente, va escuchando las cosas que se pueden ir cambiando. Vamos a trabajar en producción y salud, que son cosas que están mal. Aunque salud y educación no le corresponde al municipio, faltan escuelas y los chicos no tienen banco. Venimos reclamando que hace 8 años no se hacen escuelas en el departamento”, manifestó González.

“Creemos que en esos puntos hay que asentarse. Lo que realmente la sociedad está reclamando. Se pueden nombrar un montón de falencias, como caminos también, que no son del municipio directamente pero hay que trabajarlos”, consideró.

Por otro lado, González destacó que ha trabajado con Vaquer en el municipio y también en la Legislatura. Y aseguró que no planteará “peleas” en la campaña. “Mi intención es que no haya agresiones, nunca he sido de usar ese tipo de políticas”, comentó.

Al precandidato lavallino se le vence este año el mandato en la Legislatura y confirmó que no es de su interés buscar renovar la banca, en caso de que no supere las PASO. “Realmente no me interesa seguir siendo legislador. A mí me apasiona más la función ejecutiva, dónde uno puede ir transformando realidades en el territorio”, concluyó.

Katzer, la sorpresa

Leticia Katzer tiene 41 años y es licenciada en antropología, doctora en filosofía e investigadora del Conicet desde el año 2007. Ha sido autora de numerosos artículos científicos y en su trabajo cotidiano en el departamento de Lavalle, comenzó a participar activamente junto a organizaciones sociales. De esa manera fue conformando su propio espacio para enviar un mensaje de “renovación” al oficialismo municipal.

Fuentes del kirchnerismo local aseguran que tuvo el respaldo de la estructura partidaria para poder presentarse. De esta manera se rubrica otro combate similar al que ocurre en San Rafael, donde el kirchnerismo también plantó su candidato frente al delfín del actual intendente.

“Mi trabajo en Lavalle siempre ha sido muy territorial por mí propia profesión. Desde el 2004 trabajo en el departamento como científica y mi camino se fue trasladando al contacto con organizaciones sociales”, comenzó diciendo Katz, quien se define como “peronista de base por familia”.

“Fue la vocación de servicio social y cómo cuesta llevar adelante proyectos si no sos parte de la gestión, lo que me llevaron a impulsar una propuesta de trabajo político. En febrero propuse un foro interpartidario y a partir de ahí nos encontramos con otras fuerzas y fue creciendo el equipo para presentarse”, relató.

En ese sentido, remarcó que trabajar con el municipio “es remar en dulce de leche” y “cuando te ponen piedras en el camino, el impulso te lleva a tratar de llegar a la meta”.

“Más allá de lo que es disputar una intendencia, nosotros queremos dar un mensaje de como entendemos la política. Los mecanismos tradicionales han caducado, a nosotros nadie nos ha puesto a dedo”, señaló la investigadora y dijo que “siempre están los mismos” en relación a sus competidores, Vaquer y González.

“Desplazan a gente con capacidad y ganas de hacer cosas, con vocación y compromiso social. No estamos dispuestos a seguir aceptando eso, más allá de la candidatura”, enfatizó.

Y sentenció: “Todo nuestro equipo tiene muchísimos años de trabajo en Lavalle y la misma lógica política se encarga de visibilizarla. Queremos decir que se puede participar sin necesidad de someterse a la cabeza de un rey, que te pone o saca con el dedo”.

Los ejes de propuestas que tiene son “la puesta en valor cultural del hábitat con proyección turística, educación ambiental intercultural con inclusión de oficios, desarrollo con tecnologías limpias, reforzamiento de la matriz productiva de pequeña escala con mirada en la identidad local y con énfasis en la comercialización y reforzamiento y rediseño de la política de vivienda”.