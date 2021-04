“Las reglas electorales son sagradas en una democracia”, dijo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Los referentes nacionales de Juntos por el Cambio afirmaron no contar aún con “ninguna propuesta concreta” del Gobierno nacional para modificar el calendario electoral. “Estamos en contra del cambio de reglas de juego. Las reglas electorales son sagradas en una democracia”, dice el comunicado surgido tras la cumbre celebrada este martes por la tarde en un salón del barrio porteño de Palermo.

La posición será llevada por los diputados de Juntos por el Cambio a la reunión que este miércoles, posiblemente a las 14, mantendrán con Sergio Massa, Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Wado de Pedro. Fuentes de Juntos por el Cambio, insistían anoche en que sus referentes aún no habían recibido ninguna invitación. “No he recibido nada”, dijo a este medio, Juan Manuel López, jefe de la bancada de la Coalición Cívica. Lo mismo informaron desde los despachos de Negri y Ritondo.

La semana pasada, en un encuentro celebrado en la Casa Rosada, el oficialismo planteó a representantes opositores la posibilidad de postergar un mes el cronograma electoral. El lunes, Massa habló de la posibilidad de o bien, postergar un mes las primarias. O realizarlas junto a las elecciones nacionales. Es decir, funcionando como una Ley de Lemas.

A propósito, en la cumbre de Juntos por el Cambio, un legislador criticó “la multiplicidad de opiniones que hay en el oficialismo”. Mencionó que “Massa pide la suspensión o unir las PASO y generales” y “Máximo Kirchner propone patear las PASO y generales un mes”.

“No vemos por ahora una postura única en el Poder Ejecutivo Nacional”, se coincidió.

La plana mayor de Juntos por el Cambio fue llegando a “Galpón Milagros”, un salón de eventos palermitano, poco antes de las 16. Alrededor de una mesa tomaron lugar: sobre una de las cabeceras, por la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, Juan Manuel López, y Maxi Ferraro; con ellos se ubicó el senador radical Martín Lousteau. Enfrente se sentaron Miguel Angel Pichetto, Mario Negri, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador radical Gustavo Valdés. Otro flanco fue ocupado por el expresidente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y el senador del PRO, Humberto Schiavoni. Los radicales Miguel Naidenoff y Alfredo Cornejo, los gobernadores (también radicales) Rodolfo Suárez y Gerardo Morales, compartieron espacio con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

La gran coincidencia del pleno fue el rechazo unánime a la posibilidad de realizar las PASO junto a las elecciones nacionales, tal como sugirió Massa, lo que implicaría votar con lemas.

“Las reglas electorales son sagradas en una democracia. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del poder ejecutivo nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección”, dijo Juntos por el Cambio en su comunicado. Este párrafo parece abrir una puerta para ver qué propuesta puede acercar el oficialismo. Al aludir a la predisposición a discutir una propuesta que signifique “una mejora estructural y no solo para esta elección”, la alianza opositora se abre a la posibilidad de impulsar cambios como “la boleta única”, instrumento que también promueve diputados lavagnistas.

La oposición, se dijo en la cumbre, espera entonces recibir una invitación formal del gobierno para conocer “cuál es la propuesta ” de alteración del actual cronograma electoral. Dijo uno de los 17 dirigentes presentes: “preocupa que un probable corrimiento de fechas termine abriendo la posibilidad de que se suspendan las Paso. Las leyes electorales se modifican con 129 votos. No necesitaría el Gobierno nacional los votos de JxC en ambas cámaras”, alertó.

El comunicado de la Mesa Nacional de la alianza opositora se tituló “Nuestro compromiso es la defensa del trabajo, la educación y la libertad”. En el texto se habla de “fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional” al “insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”.

Los dirigentes opositores reconocen lo “inoportuno (de) estar discutiendo sobre cuestiones electorales en lugar de enfocarnos en la evolución de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos por la falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica”.