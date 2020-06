Las opciones del vicegobernador para defender la llegada de Day a la Corte

El camino de María Teresa Day a la Suprema Corte de Justicia de la provincia continúa acumulando escollos que no parecen tan sencillos de sortear. La audiencia de conciliación convocada por el Máximo tribunal podría dejar en stand by la postulación de Day, algo en lo que el oficialismo no quiere ceder y para lo cual se han abocado de lleno en la estrategia, guardada bajo siete llaves.

Ayer el oficialismo trabajaba en la redacción del escrito que el vicegobernador Mario Abed deberá presentar ante el Máximo tribunal, con consultas a los letrados del radicalismo en la Legislatura (Juan Carlos Jaliff y Marcelo Rubio, entre otros) y el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.

Ante la cita para el martes hay dos posibilidades: una es ir y la otra, ausentarse a la cita con los Supremos. Dentro del hermetismo radical, no se quiere deslizar que esta última posibilidad se haya puesto sobre la mesa chica que trabaja en la estrategia para salvar a Day de estos planteos, aunque hay quien la ha planteado en el devenir de las ideas que se cruzaban ayer.

El martes a las 14, se develará cómo sigue el culebrón que se suscitó luego de la salida de Jorge Nanclares del máximo tribunal, y cuya vacante despierta todo tipo de interrogantes en torno a quién la terminará ocupando.

Mientras la actual Coordinadora del Ministerio Público Fiscal prepara los argumentos para enfrentar la Audiencia Pública del miércoles 24 de junio, su situación tiene una dura parada mañana, en el Palacio de Justicia.

La contraofensiva de la oposición, encabezada por el Partido Justicialista y acompañada por Protectora y el Partido Intransigente, hace referencia a si la candidata de Rodolfo Suárez a ocupar la futura vacante que se producirá en la Corte cumple los requisitos establecidos por la Constitución provincial: 10 años de ejercicio de la profesión de abogada u ocho de magistrada.

La presentación, ante la Sala 2 del máximo tribunal, incluyó una Declaración de Certeza y una medida cautelar.

La sala que recibió los cuestionamientos opositores tiene mayoría peronista: Mario Adaro y Omar Palermo; el tercero es José Valerio, un filo radical. La convocatoria a una audiencia de conciliación recayó en el vicegobernador Mario Abed, quien debe ir en representación del Senado. Desde que llegó la notificación hay un plazo de 48 horas para presentar una respuesta por escrito, que será este lunes y sobre lo que no hay detalles.

El oficialismo, en tanto, no modificó ni una coma en el esquema que tiene previsto para llegar a la votación del Senado, que será el 30 de junio, y obtener de esta manera el tan ansiado Acuerdo. De alguna manera, muestra que los planteos opositores no harán tambalear el deseo del Gobernador de contar con Day en la Corte.

“El sentido común te dicta que no podés decirle a un juez, con el tinte político que se ha hecho, que te diga qué hacer. Es como que vas a acusar a alguien con el papá y decirle que tu amiguito te tiró el pelo”, expresaron desde el radicalismo y aseguran que “los servicios a la magistratura” están prestados, por lo tanto, debería tener una tilde en la lista de exigencias a cumplir.

Audiencia pública, el miércoles a las 10

Mientras sigue el round en la Justicia, en el Senado se ultiman los detalles para la audiencia pública que es obligatoria pero no vinculante, en la que Teresa Day deberá hacer frente a las impugnaciones. Formalmente recibió 373, contra 4302 adhesiones a su postulación.

El miércoles 24, a las 10, comenzará la audiencia que además de la candidata a la Suprema Corte, tiene a tres jueces penales colegiados que también están en el procedimiento para llegar a un cargo, aunque que con nulos inconvenientes.

La dinámica será virtual de acuerdo a las medidas sanitarias por el COVID-19. Marcelo Rubio, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, estará presente junto a los 4 postulantes. Quienes quieran tomar la palabra para participar del procedimiento, deberán ingresar a un link para inscribirse y una vez ratificadas las identidades y que hayan sido quienes formalizaron la impugnación o adhesión por escrito, ingresarán al sistema para poder expresarse oralmente.

La transmisión será a través del canal de Youtube de la Legislatura, que ya viene proyectando en vivo las sesiones de ambas cámaras e incluso, la Asamblea Legislativa del 1° de mayo.