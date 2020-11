Hace 48 horas se consumó la primera baja dentro del Gabinete de Alberto Fernández. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, renunció y sorprendió a propios y extraños.

Tras la confirmación de su salida y de la aparición de los distintos rumores que explicarían la decisión, volvió a a circular un viejo video en el cual Bielsa explicaba porqué no fue candidata a gobernadora de Santa Fe en el 2015 y en el cual lanzaba críticas al kirchnerismo y afirmaba que “habían robado”.

“Cómo no voy a pensar que el espacio que Cristina tiene que estar. Por un lado porque la quiero, por otro lado porque sé que ha hecho mucho por lo que menos tienen. Pero voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos. Robamos, muchachos, robamos y perdónenme que lo diga así, robamos y no hay que robar en la política, la plata del pueblo no se toca”, opinaba la exvicegobernadora santafesina al hablar sobre la presencia de Cristina Kirchner en una posible coalición que enfrentara a Mauricio Macri en las elecciones de 2019.

“Yo no voy a condenar quién es ladrón y quién no porque no manejé las cajas de cada uno. Pero me duele mucho tener que explicar a Cristina o explicar a De Vido. Eso se tiene que explicar en otro lado. Y no es sólo el peronismo. Macri robó antes de llegar y va a seguir robando”, agregaba Bielsa a su análisis.

Además, la hermana del actual embajador argentino en Chile contó el trasfondo de las diferencias con el kirchnerismo que no le permitieron llegar a candidatearse como gobernadora de su provincia cinco años atrás.

“En el 2015 fui candidata hasta un viernes a las 12 de la noche. En el 2011 acompañé a mi hermano Rafael, que fue candidato a gobernador y que perdió en la interna con Agustín (Rossi), con quien nos fue muy bien en las elecciones legislativas. Llegamos a la Cámara con 28 diputados, éramos mayoría. En ese momento me pareció de que empezaba la posibilidad de tener un proyecto a futuro. Pero el socialismo fue muy duro y le puso precio a cada uno, a algunos con un viaje a Victoria con un acompañante y a otros con cosas un poco más onerosas. Por eso digo que el peronismo tiene que dar cuenta”, explicaba Bielsa durante ese encuentro con otros vecinos y militantes justicialistas.

“Ese poder político que tuvimos, lo dilapidamos. En 2015 yo hablé con la presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y ella me ofreció ser candidata pero con una serie de condiciones. Nuestra tarea en Santa Fe era suturar las porciones del peronismo fragmentado, construir una alternativa transversal y competir para ganar, porque hace mucho que el peronismo compite para perder en Santa Fe, para algunos el negocio es perder”, indicaba la dirigente rosarina.

“La presidenta me propuso eso pero me sugirió una serie de cosas. La lista era prioritariamente de la Cámpora, estaba conformada en su gran mayoría por miembros de La Cámpora. ¿Entonces cómo se sutura ese espacio si vos no podés representar de una manera equitativa las fuerzas que componen al espacio? El segundo tema era que el vicegobernador era un compañero que lo proponía ella y no yo, lo elegía Cristina. Y la tercera condición era que la campaña se manejaba desde Buenos Aires, no desde Rosario”, señala Bielsa en el video.

“Yo esas condiciones no las acepté, es verdad, no fui candidata porque no quise. Y la verdad que hoy, a la luz de los acontecimientos, me alegro porque puedo estar acá dando la cara. Si no estaría caminando o por Comodoro Py o hubiera sido como un florero, porque me hubiera puesto al vicegobernador, me hubiera puesto todo y hubiera quedado como un florero. La verdad que para ir a hacer lo que hay que hacer, hay que tener mucho poder. Y para construir poder hay que tener la posibilidad de ser creíble”, recordaba la exdiputada por la provincia de Santa Fe.

Luego de dar su versión de los hechos que le impidieron presentarse como candidata, una de las personas presentes en aquella reunión cuestionó que, debido a esa decisión de Bielsa, “casi caen en manos de Del Sel”.

“Bueno, para mí no nos ganó Macri, perdimos nosotros. Hagámonos cargo, lo que hoy está sufriendo el pueblo argentino también tienen origen en la mezquindad que tuvimos nosotros, porque cuando uno gobierna 12 años y tiene cantidad de gente interesantísima y lúcida para construirla y dejarla crecer como candidato y después le dice a los argentinos ´miren, vamos a elegir al candidato, al que yo le vengo diciendo que no y ahora lo pongo...pobre Scioli, la verdad que demasiado hizo”, respondía Bielsa en ese entonces.

La dimisión de Bielsa, que se formalizará este jueves, se produjo quince días después de que la actual vicepresidenta Cristina Fernández publicase una carta -una de las pocas manifestaciones públicas que ha realizado en los últimos meses-, en la que decía, sin nombrar a nadie, que había “funcionarios o funcionarias que no funcionan”.

Según fuentes cercanas al Gobierno, desde el cual niegan terminantemente haberle pedido dar un paso al costado, el propio Alberto Fernández le habría sugerido a Bielsa que necesitaba “otro tipo de perfil, con mayor ejecutividad y territorialidad” para manejar la cartera.

Además, durante la última serie de usurpaciones de terrenos privados que se repitieron en varios puntos del país, Bielsa definió a esos hechos como “situaciones más delictivas que situaciones reales de necesidad”, declaración que habría generado cierto malestar entre los intendentes del peronismo bonaerense.

La persona que sustituirá a Bielsa al frente del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat todavía se desconoce de manera oficial.

Sin embargo, todo apunta a que el nuevo ministro será el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien es vicepresidente del Instituto Patria, organismo cercano al peronismo kirchnerista y fundado por la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.