Las candidaturas que visibilizan a las minorías en las listas

No son muchos casos. Pero las minorías, con sus distintas identidades y características, aparecen en las listas de los distintos frentes electorales que competirán en las elecciones PASO del próximo domingo.

La selección que presentamos a continuación reúne casos muy diferentes, pero todos pueden ser enlazados por la búsqueda de representación de porciones de la ciudadanía frecuentemente ignoradas ¿Qué sienten, que problemas tienen y qué proponen? Pase y lea para conocerlos

LA VIDA SORPRENDENTE DEL “PETI” DE JUNÍN

Claudio Abba, es más conocido como el “Peti”. Nació en Rivadavia hace 41 años, pero hace ocho que vive en Junín. Es casado y tiene dos hijos. Es precandidato a intendente en el último departamento por el Partido Verde.

Fue jugador de fútbol, es árbitro y formador de árbitros; es más, tiene una escuela llamada Árbitros del Este de Mendoza (ADEM). Además fue parte de la selección argentina de talla baja. Y padece de enanismo.

A tal punto es conocido por el sobrenombre que en la boleta única, el precandidato del Partido Verde aparece como Abba, C “Peti”. Hay que decir además, que si supera el 3% de los votos, el piso requerido para llegar a las generales, estará en la boleta del 24 de setiembre: no compite con nadie en la primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO).

Abba es empleado de la Municipalidad de Junín. Otra vez sorprende, porque su tarea es conducir un camión de recolección de residuos. “Simplemente hago el asiento para adelante nada más. No me hace falta adaptar nada”.

“Siempre amé el fútbol y tuve la posibilidad de jugar en La Libertad, que es un club de la Liga Rivadaviense en primera división. También tuve la oportunidad de poder jugar en la Selección Argentina de talla baja de fútbol que fue la experiencia máxima que pude vivir”, cuenta.

El precandidato dice que su enfermedad es el “raquitismo renal, una rama del enanismo. No lo sufro; es lo que lo que soy y obviamente estoy muy orgulloso de serlo” dice.

Claudio relata que cuando era niño le resultaba difícil, pero “tuve una familia que me apoyó mucho. Mis viejos me hicieron entender que podía hacer todo. Cuando tenía que sacar cosas de arriba para poner la mesa y ellos me decían que pusiera la silla, porque el tema era llegar. Esas pequeñas cosas me hicieron fuerte”.

Ahora dice: “jamás tuve una pensión ni nada, siempre me dediqué a laburar. He limpiado vidrios en el centro de Rivadavia, he ido a cosechar uva, tomate. Hoy manejo un camión”.

A pesar de las limitaciones, llegó a jugar en la Liga Rivadaviense de marcador de punta por derecha e incluso llevó la cinta de capitán de La Libertad. “Sabía que entraba a una cancha y se iban a burlar, pero es parte de la vida”, recuerda.

A los 28 dejó el fútbol y estudió para árbitro. “Me abre la puerta Adade (Asociación de Árbitros del Este). Hice el curso con el profe Pedro Castellino, quien es el padrino de mi escuela de árbitros. Soy muy agradecido porque mi altura no estaba permitida en FIFA para poder hacer el curso, tenía que superar el metro 63 y bueno, el profe hizo una excepción”.

Nota de la redacción: Castellino es un reconocido árbitro de Mendoza. Murió en 2020 de neumonía, por complicaciones del Covid-19.

Volviendo al precandidato, se recibió de árbitro en 2011. “En el 2016 presenté el proyecto en los Municipalidad de Junín para tomar la escuela de árbitro propia en donde me abrieron las puertas. En 2018 tuve la oportunidad de recibirme de instructor nacional en el Instituto de Formación Arbitral que dirige Miguel Scime y Juan Carlos Crespi”.

-La cancha suele ser cruel con los árbitros- dice a Los Andes.

-Cualquier árbitro de talla normal es muy castigado, imagínate cuando entraba yo, pero con los años me fui dando a conocer. Obviamente que tenemos críticas, pero saben cómo trabajo para que salgan las cosas a lo mejor posible cada fin de semana- responde.

EL BICHITO DE LA POLÍTICA

“Peti” Abba nunca militó en política. Si tiene experiencia en organizaciones de la sociedad civil. De hecho dirige la escuela de árbitros que fundó en Junín, con apoyo del municipio. Sin embargo, en algún momento de 2019 se distanció de la gestión municipal.

Ingresó a trabajar en la comuna en 2016, en Servicios Públicos. “Hace tres años, no me gustaba como se manejaba la gestión. El Partido Verde me brindó la oportunidad. Yo estoy en el municipio, no es fácil ir contra contra la gestión, pero hablé con mi familia. No quería dejar pasar la oportunidad y está bueno intentarlo, más allá del resultado”.

26 de mayo de 2023 Entrevista a Claudio Abba precandidato a intendente de Junín por el Partido Verde y jugador y referí de talla baja en el marco de Streaming Los Andes. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Su principal propuesta gira en torno a la salud. “En Junín hay más de 40.000 habitantes no puede ser que no haya un hospital público. Queremos hacer dos centros de salud que atiendan 24 horas en los distritos”, promete.

Por su vinculación con el deporte, también quiere hacer foco allí. En los clubes de los distritos de Junín. “Queremos trabajar con igualdad, apoyar a todos los clubes, sin discriminaciones. Queremos apoyar al deportista que nos represente. Queremos armar selecciones para que los chicos estén motivados en el deporte y no anden en la calle y hacerlos jugar a nivel provincial, nacional y porque no también internacional y que sepan que del municipio van a tener apoyo”, asegura.

LA MILITANCIA TRANS DE JANET MORALES

Janet Morales, precandidata a concejal de San Martín.

La lista de Alfredo Guevara, del Frente Elegí, lleva a Janet Morales, de 34 años como precandidata a concejal de San Martín. Es activista trans, militante y, cómo se hace llamar ella, prostituta. “No considero que sea un trabajo el prestar servicios sexuales, yo no tengo en mi concepción que se legalice un trabajo que en realidad no es, sino que es la explotación física, emocional y psicológica de una persona”.

Janet comenzó su transición de género a los 24 años, momento en el que también comenzó a dedicarse a la prostitución. Viene de una familia numerosa en la que la mentalidad patriarcal ha causado distanciamiento con varios de sus hermanos, de hecho, uno de ellos tiene una orden de restricción en su contra.

“La prostitución es nuestra condena social y cultural sobre nuestros cuerpos, que solamente estamos en este mundo para satisfacer las necesidades sexuales de hombres, y que nuestra cosificación es permanente, yo intento buscar trabajo en diferentes lugares y siempre me excluyen por trans”, dijo Morales.

“La calle es algo que me genera mucho miedo”, contó la precandidata refiriéndose a las situaciones que tiene que enfrentar noche tras noche. En 2018, un hombre la agredió con tres golpes en el rostro porque se negó a pagar por sus servicios, dejándola con el rostro desfigurado y una fractura en el hueso cigomático.

Milita por una reparación histórica para las personas trans mayores de 40 años. “Exigimos esta reparación debido a la violencia que hemos sufrido tanto durante los regímenes dictatoriales como en tiempos de democracia”. También lucha por el cumplimiento efectivo de las leyes de género. “No se trata simplemente de aprobar leyes, sino de asegurarse de que se cumplan. En la práctica, la Ley de Cupo Laboral Trans no se está aplicando”.

“Siempre existió la discriminación en el armado de listas. Por citarte un ejemplo si La Cámpora respetara a las diversidades o al feminismo Lucas Ilardo debería hacerse trans”, sostuvo Morales en referencia a los armados para las elecciones.

MARTÍN, EL QUE QUIERE ENFOCARSE EN LA DISCRIMINACIÓN

Martin Ferrer, precandidato a Concejal

Por otro lado, en la lista de Luis Petri, Martín Ferrer se postula como precandidato a concejal. Martín es un joven que sufre de encefalopatía crónica no evolutiva, la cual fue causada por una asfixia perinatal. Su condición al no evolucionar, desde su nacimiento ha logrado recuperar gradualmente algunas de sus funciones.

Su día a día es normal. “Por las mañanas, tengo terapia y luego, en los días que debo ir a la facultad, asisto a clases o consultas. Además, ahora, con la política, recorro los barrios, hablo con los vecinos y escucho sus problemas”, dijo Ferrer.

Hace poco tiempo, Martín vivió una experiencia discriminatoria que resultó ser crucial para él. Cuando fue a solicitar el carnet de conducir, a pesar de llevar consigo toda la documentación médica necesaria, una doctora se negó a emitirlo sin ofrecer ninguna justificación. “Esto no es algo que ocurra en un departamento en particular, sino que es un problema general de falta de profesionales capacitados para tratar con personas con discapacidades”, explicó su madre.

Tanto la madre de Martín como el propio Ferrer remarcan que los trámites no son algo sencillo para las personas con discapacidad. “Los profesionales en los municipios desconocen las patologías, las situaciones que viven las personas con discapacidad, no hacen realmente una evaluación de cómo deben hacer. Y son ellos los que lo tienen que hacer”, contó el precandidato.

Tiene objetivos concretos en el tema de la capacitación. “Los trabajadores municipales deberían contar con un protocolo que les permita saber cómo actuar cuando una persona con discapacidad se acerca, deben estar capacitados para brindar una atención adecuada. Si existen protocolos, lamentablemente no se están cumpliendo”.

“Si observás las listas de concejales o listas para diputados provinciales, te darás cuenta de que no hay ninguna persona con discapacidad. Esto indica que hay cierta discriminación, o mejor dicho, que no nos están incluyendo”, comentó Martín, refiriéndose a la escasa representación de personas con discapacidad en dichas listas.

“Mi objetivo, además, es ayudar a las personas a través de la implementación de ordenanzas que promuevan el cuidado del medioambiente y el fomento de energías limpias. Luján tiene un gran potencial en este aspecto y debemos aprovecharlo al máximo. Existen plantas recicladoras en Luján, pero aún no se les está sacando el máximo provecho”, comentó Ferrer.

DIEGO, EL CANDIDATO QUE PUEDE HACER “DE TODO”, A PESAR DE SU DISCAPACIDAD

Diego García, candidato a Concejal.

El Partido Nuevos Rumbos de San Carlos lleva a Diego García como candidato a concejal. En 2005 sufrió un accidente que resultó en una fractura cervical con desplazamiento vertebral y un pinzamiento medular. En la actualidad, debido a la cuadriplejia, se desplaza en una silla de ruedas.

A pesar de su discapacidad, nunca dejó de trabajar. Actualmente desempeña el rol de mandatario del automotor, encargándose de las transferencias y trámites registrales de los vehículos. Según sus propias palabras, “Realizo todas las gestiones relacionadas con la transferencia y registro de automóviles. Estudié Abogacía, pero tuve que dejarlo debido a cuestiones económicas”.

Tiene como objetivo demostrar que tener una discapacidad no es un impedimento para meterse en política. “Mi idea es demostrar que las personas con discapacidad podemos hacer de todo, ya que muchas veces tenemos solo una discapacidad motriz, pero estamos preparados mejor o igual que cualquier otra persona”

No tiene un pasado militante en su vida, pero se metió en política para demostrar que las personas con discapacidad pueden entrar y jugar, y es por ello, que busca ser un “ejemplo” para las demás personas. “A las personas con discapacidad les cuesta participar, meterse en grupos”, con mucha ilusión comentó el candidato a concejal.

Tiene en mente su propósito en la política y lo reafirma con determinación. “Yo voy a demostrar que las personas con discapacidad tienen igual o mayor responsabilidad que las demás personas. Si vos mirás mi legajo cuando trabajé en la municipalidad, jamás me tomé licencia, ni puse como excusa mi problema”.