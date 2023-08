Larroque dijo que el silencio de Cristina Kirchner “tiene que ver con un momento”

“Que no tenga actividad pública tiene que ver con un momento”, sostuvo hoy el ministro bonaerense y dirigente kirchnerista, Andrés “Cuervo” Larroque, en un intento de explicar el silencio público de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña electoral de las PASO y en las dos semanas que ya transcurrieron desde las primarias.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad del gobierno de Axel Kicillof hizo declaraciones a radio FutuRock y en la charla surgió el misterio que rodea el nulo protagonismo electoral de la vicepresidenta de la Nación. “Está absolutamente involucrada”, la defendió Larroque para agregar que el hecho de que no se la vea en actividades públicas es una decisión relacionada “al momento político” y dio a entender que esto podría cambiar en las próximas semanas, ya cuando la campaña electoral para las presidenciales del 22 de octubre empiece a acelerarse.

“En los próximos días se verá cuáles van a hacer los criterios que defina el comando de campaña”, dijo Larroque.

El 17 de julio fue la última foto juntos de Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Los dos aparecieron sentados en un nuevo simulador de vuelo de Aerolíneas Argentinas. En el acto en el que se reivindicó la decisión de reestatizar la compañía aérea, la vicepresidenta de la Nación bromeó con que sería bueno contar con un “simulador presidencial” para evaluar cómo se actuaría en el caso de llegar a la Casa Rosada. A partir de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, cuya aprobación de la candidatura de Massa fue determinante, se apartó de la campaña y a dos semanas de las PASO, acaso la peor perfomance histórica del peronismo, no trascendió ningún pronunciamiento político-electoral suyo.

Massa y Cristina Kirchner en el nuevo simulador.

Larroque, como eventual vocero de parte del universo kirchnerista, apoyó al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP). Dijo que Sergio Massa “representa el orden” mientras que sus adversarios políticos, Javier Milei y Patricia Bullrich, representan “el caos”. “Necesitamos empoderar a la política y el Estado para poder consolidar este camino de medidas. Con fragmentación política no vamos a encontrar las soluciones que necesitamos los y las argentinas. Tuvimos un momento de confusión y angustia, pero de esto se sale con orden y no de otra manera, y Sergio Massa representa el orden y lo otro es el caos”, argumentó.

Larroque dijo que el oficialismo “llegó a las PASO como se pudo, más que silbando bajito, escupiendo aceite en términos automovilísticos, se llegó con muchos condicionamientos, con dificultad económica y las consecuencias sociales de esa situación, y también un panorama complejo en términos políticos”.

Ayer, el diputado nacional kirchnerista y dirigentes sindical de la CTA, Hugo Yasky, habló con este medio sobre la campaña electoral que arranca formalmente el 2 de septiembre. “Ahora hay que salir a la cancha a buscar los votos”, dijo Yasky. “Hubo provincias donde no se movió un dedo; me consta que no fue así en Buenos Aires”, aclaró el dirigente gremial. “Cristina es una referencia que debería volver a gravitar y ella medirá sus tiempos”, se limitó a decir Yasky sobre el silencio de la vicepresidenta.

Seguí leyendo