Larreta visitó la provincia otra vez y pronosticó que el domingo ganará la fórmula Cornejo-Casado

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mendoza por segunda vez en menos de 15 días para respaldar la fórmula de Alfredo Cornejo y Hebe Casado. Realizó un recorrido por Guaymallén junto al precandidato a intendente Marcos Calvente. Además, estuvo en la Capital con el precandidato Ulpiano Suárez y concluyó su recorrido en el Parque Industrial de Las Heras. En las oficinas de Piscinas IPC se llevó a cabo una conferencia de prensa, donde estuvieron presentes los dos precandidatos de Cambia Mendoza en dicho departamento, Fabián Tello y Francisco Lo Presti, así como Cornejo y Rodolfo Suárez.

Uno de sus objetivos en la provincia era ratificar, como lo había venido haciendo, a la fórmula de Cornejo-Casado. “No tengo ninguna duda de tu triunfo, Alfredo, y buena elección, en la primera etapa el domingo y la otra en septiembre”.

Criticó duramente al kirchnerismo, a quien atribuyó la responsabilidad de que, según él, Argentina sea un país unitario. Se comprometió a “hacer de Argentina un país federal”. Además, se responsabilizó en cambiar el sistema de coparticipación “para que Mendoza tenga los elementos, las herramientas y los recursos necesarios para definir su propio modelo de desarrollo”.

Rodriguez Larreta dejó una perlita para aquellos que especulan sobre quién lo acompañará en las elecciones del 13 de agosto cuando expresó “vamos a sacar a la Argentina adelante y para ello vamos a contar con el apoyo y la experiencia de Rodolfo Suárez desde el Senado”. Si bien Suárez suena como un posible candidato en la lista de Patricia Bullrich, la frase de Larreta sugirió que del otro lado no lo tendrían en cuenta.

También aseguró que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada y que de ninguna manera está en peligro. “La única forma de sacar adelante a este país es trabajando juntos. La única forma de poner fin a la inflación es colaborando juntos. La única forma de recuperar la educación pública, restaurar un sistema de salud que atienda a todos, y recuperar la seguridad en las provincias y zonas afectadas por el crimen y las drogas, es haciendo juntos”, afirmó.

Aunque dejó en claro que persistirá en la incorporación de Juan Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba, “mi convicción es la de sumar, lo he expresado públicamente”, tras ser consultado por los rumores de una posible alianza con el peronismo no kirchnerista. Sin embargo, aclaró que no formaría una alianza con el kirchnerismo, “Cristina fracasó. Alberto Fernández fracasó”.

Habló de cuatro puntos en los que hará hincapié en el caso de que sea presidente. Mencionó la importancia de no gastar más de lo que se produce, de mantener una política de emisión cero, promover la independencia total del Banco Central para que no pueda prestarle dinero al tesoro sin restricciones y, por último, prometió un “boom de exportaciones”.

Agregó que una de sus pretensiones será modificar el régimen de coparticipación “para que Mendoza tenga los elementos, las herramientas y los recursos necesarios que le permitan definir su modelo de desarrollo. Después serán los mendocinos quienes puedan elegir qué obras son las importantes para llevar adelante. Hoy esto no lo pueden hacer y los funcionarios tienen que viajar a Buenos Aires a mendigarle a los funcionarios nacionales que en su mayoría ni siquiera conocen la provincia”.

Alfredo Cornejo, por su parte, comentó que apoyará tanto a Patricia Bullrich como a Larreta en una eventual competencia interna en las PASO, y que considera que la competencia entre ellos es saludable y contribuye a la unidad del partido.

En relación a este tema, Cornejo hizo un llamado a los mendocinos y mendocinas para que presten atención a las elecciones nacionales. “Si no logramos ordenar la macroeconomía, Mendoza puede seguir realizando esfuerzos con buenas gestiones a nivel municipal y provincial, pero es fundamental contar con un buen gobierno nacional que acompañe esos esfuerzos”, expresó.