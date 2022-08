Larreta repudió y pidió disculpas por la detención de un conductor que quiso atravesar un piquete : “No tendría que haber pasado”

Horacio Rodríguez Larreta pidió disculpas por la detención de un automovilista durante una manifestación del Polo Obrero en la Ciudad de Buenos Aires.

El jefe de Gobierno porteño se refirió al hecho que ocurrió cuando el conductor intentó pasar por un lugar que no estaba permitido para esquivar la marcha.

“Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado. La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre”, expresó Larreta al citar un tweet del ministro de Seguridad de Caba.

Twitter Rodríguez Larreta

“Situaciones como las de hoy son inaceptables y no representan a los otros miles de miembros de la fuerza que todos los días se juegan la vida para cuidarnos. El ministro de Seguridad inició un sumario administrativo y va a tomar todas las medidas que sean necesarias”, agregó en otro posteo.

En tanto, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires manifestó: “Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”.

“En un país en el que uno de cada dos chicos son pobres, la inflación corre hacia las tres cifras y las familias sufren lo que sufren, las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar. Acá no hay discusión”, indicó Marcelo D’Alessandro.

“Podremos debatir cómo resolver un piquete, tendremos distintos puntos de vista sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos a manifestarse y a circular, pero lo que pasó hoy es inaceptable. Estoy seguro de que el accionar de este oficial no representa a los otros miles de agentes que ponen cuerpo y alma en la Ciudad y la convierten en una de las capitales más seguras de América Latina”, cerró.

D’Alessandro dijo que el hombre que fue detenido ya se encontraba en libertad pero que eso no era suficiente. “Quiero una investigación eficiente y sin dilaciones. También en la Policía, o sobre todo en la Policía, el que las hace, las paga”, dijo.