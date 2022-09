Lácteos Vidal echó a 29 trabajadores que habían participado del bloqueo a una de sus plantas

Lácteos Vidal, la empresa que fue bloqueada durante días por sindicalistas, despidió a 29 trabajadores que habían participado de dicho bloqueo en la fábrica ubicada en la localidad de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares.

El conflicto gremial contó con el apoyo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y a fines de agosto se extendió hasta la planta que la firma tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

La empresa láctea que fue bloqueada por sindicalistas, despidió a los trabajadores que participaron de la medida. TN

Sin embargo, en las últimas horas casi 30 trabajadores recibieron los telegramas de despido y la compañía ya tomó a 10 empleados nuevos como reemplazo.

“Despedimos a los que hace más de 60 días nos bloquearon y están en connivencia con el sindicato para fundirnos. Nuestra prioridad es el bienestar de los muchachos que están trabajando”, dijo Alejandra Bada Vázquez, titular de la empresa afectada por los bloqueos.

“La relación con esta gente está rota. Nos bloquearon la empresa, trabajando en convivencia con el sindicato para fundirnos. Amenazaron a los compañeros, los ningunearon, por lo que se perdió totalmente la confianza”, aseguró.

“Nosotros procesamos leche que son productos alimenticios que llegan al consumidor final y esta gente que nos estaba bloqueando no puede volver a manipular nuestros productos”, agregó la empresaria.

Según lo detalló TN, el punto de conflicto que derivó en el bloqueo de la fábrica fue a mediados de julio, cuando el gremio exigió la recategorización de 14 empleados. El 20 de julio se dictó la conciliación obligatoria y las tareas en la fábrica se reanudaron con un funcionamiento “de crisis”.

No obstante, el 11 de agosto, con el vencimiento de la medida, Atilra volvió a bloquear el establecimiento hasta hace pocos días. Por su parte, Bada relató que por los bloqueos la situación de la empresa es compleja “porque ya hay muchos productos que hace rato que no tenemos y no pudimos vender”.

“Nuestra intención es seguir por todos los muchachos que están trabajando y por el pueblo que depende mucho de esta fábrica”, sostuvo la empresaria. “El sindicato será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la empresa, de las pérdidas que estamos teniendo como consecuencia de este ataque feroz”, afirmó.