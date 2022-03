La UCR copó San Rafael y lanzó un mensaje nacional: “No queremos el default pero tampoco ajuste a la clase media”

En la antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 las principales figuras del radicalismo provincial y nacional se reunieron en San Rafael para participar del acto de asunción de las nuevas autoridades del comité departamental de la UCR. Los referentes del partido se refirieron al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señalaron que no quieren que el país entre en default, pero exigen un plan económico al gobierno que no ajuste a la clase media y al sector productivo. Asimismo, dieron un mensaje de unidad pensando en 2023 y resaltaron que habrá un candidato a presidente radical.

El evento en el que asumió Francisco Mondotte como presidente de la UCR sanrafaelina contó con la presencia de los senadores nacionales Alfredo Cornejo, Carolina Losada y Mariana Juri; el diputado nacional Facundo Manes; el gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo nacional, Gerardo Morales; y los intendentes Tadeo García Zalazar, Daniel Orozco y Ulpiano Suárez; entre otras figuras provinciales.

En una conferencia de prensa posterior al acto, los referentes radicales hablaron del acuerdo con el FMI y cargaron contra el Gobierno nacional por haber enviado solo un borrador a los legisladores nacionales, previo al debate del proyecto en el Congreso.

“Le han repartido a los legisladores un borrador, ni siquiera ha entrado el acuerdo. Es tan improvisado esto que las excusas son que están traduciendo los anexos, es de un nivel de improvisación que a mí me avergüenza”, manifestó Cornejo.

Indicó que “el oficialismo no puede hacernos cómplices de lo que se haya negociado porque no participamos de esa negociación”.

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado sostuvo que “no tenemos resuelta una estrategia parlamentaria hasta que no tengamos detalles y no haya reuniones de los bloques, interbloques y de la mesa de Juntos por el Cambio. No hay una posición definida”.

Sin embargo, enfatizó en que “no queremos que el país entre en default, porque sería doloroso para los sectores más vulnerables y la clase media, pero tampoco queremos que el programa de gobierno tenga más ajuste para la clase media y el sector productivo con más impuestos”.

Al respecto, Manes expresó que “Argentina necesita un plan económico y de desarrollo y el acuerdo con el Fondo no resuelve los problemas argentinos”. “Tenemos que evitar que el país entre en default porque sería más pobreza y más desigualdad y estar aislados aún más del mundo. El acuerdo con el Fondo no resuelve el drama argentino”, añadió.

Por su parte, Losada remarcó que “Argentina necesita un acuerdo con el FMI”. “Sabiendo que el próximo gobierno va a ser de Juntos por el Cambio y con un gran protagonismo del radicalismo, necesitamos llegar a un acuerdo. Ahora, no a cualquier costo. Nos ha llegado un borrador que no tiene ni siquiera los detalles que necesitamos para dar una opinión responsable al respecto”, afirmó.

En cuanto a un eventual aumento de las tarifas de los servicios públicos, la dirigente santafesina dijo que la responsabilidad es del Gobierno nacional y que desde la UCR “vamos a analizar cuál es la propuesta de ellos. Este acuerdo tiene que venir con un proyecto de este gobierno a nivel económico a largo plazo”.

Por otro lado, hablaron también del discurso del presidente Alberto Fernández del pasado 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. En este sentido, Cornejo se refirió al cruce que tuvo con el mandatario durante el acto y resaltó que existen sobrados hechos que prueban que Fernández miente.

“Él hablaba pestes de Cristina, con lo cual sabemos por qué miente, no hacen falta tantas pruebas. Cambió su modo de pensar y terminó siendo el candidato a presidente de Cristina. Y en ese hecho se incubó gran parte de los problemas que se han agravado en la Argentina porque hay un poder político bicéfalo donde no hay coincidencias políticas de fondo y están unidos solo por conservar el poder”, subrayó el ex gobernador.

En tanto, Gerardo Morales cuestionó que la actitud de provocación del presidente respecto a la relación con el FMI y también con el ataque a la Corte Suprema de Justicia. Pero además, cargó también contra el PRO por haberse retirado del recinto durante el discurso del Jefe de Estado.

“El radicalismo siempre se quedó en el recinto. Me tocó ser senador con discursos peores, en todos los años de gestión de Cristina fui senador y nunca nos fuimos. Le dije a algunos dirigentes del PRO que no esperen que el radicalismo se vaya, siempre se va a quedar a escuchar porque es el acto institucional más importante”, subrayó el mandatario jujeño.

Añadió que “no fue ni siquiera inteligente retirarse porque terminamos exponiendo diferencias tácticas que tenemos y terminamos invisibilizando las verdaderas diferencias estructurales que tiene el Gobierno. Faltaron Máximo Kirchner, diez diputados de La Cámpora, ocho gobernadores y allí sí hay una diferencia profunda que tiene que ver con una gran irresponsabilidad de sectores del gobierno que intentan lo peor para el pueblo argentino”.

Aspiraciones radicales 2023

Otro de los temas que se abordó fueron las aspiraciones políticas del radicalismo de cara a las elecciones presidencial del 2023 dentro de la interna opositora. Al respecto, los referentes nacionales del partido destacaron que esperan tener un rol protagónico y aseguraron que habrá un candidato presidencial de la UCR.

“No sé si me querrá de presidente o de vice Alfredo”, ironizó Morales al ser consultado por una eventual fórmula compartida con Cornejo. Posteriormente, remarcó que “va a haber candidato de Juntos por el Cambio y va a haber un proceso de selección que tiene que ver con las PASO, pero va a haber candidato de la UCR. Veremos dentro del radicalismo qué procedimientos llevaremos adelante para ponernos de acuerdo, pero va a haber candidato de la UCR”.

Por su parte, Manes expresó que “veo un radicalismo de pie y que quiere ser protagonista y tener un rol más protagónico en la coalición”.

Finalmente, Cornejo también dejó un importante mensaje local y aseguró que “pretendemos que el equipo de Cambia Mendoza gobierne San Rafael”. “Hace muchos años que el peronismo kirchenrista gobierna este departamento. Si tenían cosas buenas para darle a San Rafael ya se agotó”, apuntó.

“Queremos pedirle a los sanrafaelinos que nos den una oportunidad de administrar San Rafael. Es un municipio pujante que tiene muchísimas potencialidades”, señaló.