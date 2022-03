En el clásico desayuno vendimial que tuvo como anfitriona a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), no faltó un tema importante que por estas horas ha levantado temperatura en distintos ámbitos. Se trata de la asignación al Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) del manejo del préstamo de US$ 40 millones del BID para el sector del vino, que inicialmente parecía que iban a manejar los organizadores del tradicional evento.

Sin embargo, no todo pasaría exclusivamente por los organismo que administran los fondos, sino por las personas. Y allí el Partido Federal, con la candidatura de Carlos Iannizzotto como candidato a diputado nacional en las pasadas elecciones, explica algunas cuestiones desde el punto de vista político.

En el peronismo mendocino tienen entre ceja y ceja “los cinco puntos que sacó por afuera” Iannizotto y de alguna manera “se lo están cobrando”. ¿Qué tendrá que ver la Coviar, con el dirigente rural y los dólares? Una persona uniría las piezas de este rompecabezas: Mauricio Ortiz, coordinador del Programa Pequeños Productores de la Coviar.

“Ortiz fue uno de los operadores de la candidatura de Iannizzotto a diputado nacional y actualmente está dentro de la Coviar”, confió una fuente calificada, que conoce el entramado interno del asunto, a Los Andes.

Explayándose en el tema, la fuente sentenció: “Se preguntan por qué le van a dar 40 palos verdes a un organismo donde está un tipo que les hizo jugar a Ianizzotto por afuera, por ahí lo están cobrando”. Lo cierto es que en el PJ incluso vieron con buenos ojos un decreto de Mauricio Macri que reglamentaba que las unidades ejecutoras de este tipo de fondos deben ser entidades estatales. “De ahí se van a agarrar para darle la plata al INV, una ironía que sea un decreto de Macri, pero les vino justo”, insistió.

Muchos criticaron que los fondos sean manejados por un organismo público, mientras que otros aseguraron que tienen confianza en la entidad. Cabe recordar, que fue el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien a fines de febrero anunció que la unidad ejecutora del dinero proveniente del BID para asistir a productores y bodegueros chicos, sería el INV.

En el Gobierno provincial perciben que hubo un castigo a la Coviar y, aunque no comulgan con este sector empresario, tampoco ven con buenos ojos que el INV maneje más plata. “Se están expandiendo y han perdido el objeto del organismo”, confió un funcionario.

Anteriormente, había sido la Coviar la administradora de los fondos de un préstamo similar que se dio en 2009, que se ejecutaron a través del Programa de Apoyo a Pequeños Productores de Argentina (Proviar).

Qué dice la industria

Más allá de la trama política, el debate se expande al sector privado. “Mirá si los fondos los terminan usando para hacer política con sus amigos” o “el INV es un ente fiscalizador, ¿van a gastar la plata en contratar gente para hacer esto?”, fueron algunos comentarios en off de viñateros y bodegueros sobre el tema.

Para el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, el destino del dinero debería ser decidido por empresarios. “Yo creo que lo tiene que manejar el sector privado, el ‘Estado grande’ es un peligro. Llevamos 70 años así y vamos para atrás”, comentó este bodeguero que el año pasado fue precandidato en las PASO. Otro crítico fue Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Comercio de Tupungato: “El INV no tiene un relevamiento claro de cuántas hectáreas hay plantadas porque no hacen el censo necesario. El INV no está para hacer política, está para ser un ente regulador y fiscalizador”.

Más conciliador se mostró Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza: “Nosotros esperamos que sea equitativo, correcto, como corresponde, que se le dé participación al sector privado y que nos permita a los productores tecnificarnos”. Por su lado, el presidente de Acovi, Eduardo Sancho, remarcó que “se va a ejecutar en conjunto, lo ha dicho públicamente el presidente del INV, participará la Coviar y los gobiernos provinciales”

Del lado político, el ministro de Economía, Enrique Vaquié, consideró que “no es bueno que una persona que tiene a cargo la regulación a la vez forme parte de la política económica, siempre que el INV quiso hacer las dos cosas terminó mal”. Luego, Alfredo Aciar, titular del Banco de Vinos de Mendoza, dijo que espera ver cómo se trabajará con las entidades y cree que es importante “custodiar la transparencia para ver cómo se otorgan estos fondos”.

Convenios

Una sorpresa en el desayuno fue el “Acta Preliminar Consejo Técnico de Proviar II”, firmada por Coviar e INV. Martín Hinojosa, presidente del INV, explicó que esa acta ponía por escrito “la voluntad de que participen la Coviar y todas las entidades en conjunto”. En cuanto a las dudas, comentó: “A mí el sector me conoce, sabe que pretendemos que los fondos sean asignados correctamente. Si estamos todos en la mesa, dificílmente suceda lo contrario”.

Otro convenio fue un acuerdo para proteger la indicación geográfica “Patagonia” y/o “Patagonia Argentina” en los mercados internacionales. En los últimos meses surgió un conflicto con empresas chilenas por el uso de esa marca. “La amenaza que significa el uso comercial de Patagonia como marca pondría a las bodegas argentinas que operan en el sur del país en una situación comercial desfavorable”, defiende el acuerdo. El documento se propone actuar en defensa del patrimonio nacional.