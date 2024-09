La respuesta de Sagasti a la polémica por el café y los mozos del Senado

Una polémica se despertó en torno a un pedido que hizo la senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti en la última sesión de la Cámara Alta. Luego de cuestionar que hay un proyecto de ley de su autoría, vinculado a la ludopatía, y cuyo link está oculto, se despachó por algunos inconvenientes que tiene el personal que trabaja allí.

“Un día pueden tomar café, después de 12, 14 o 18 horas de trabajo y otros días no. Entonces, quienes nos sirven el café y el té acá a nosotros, a veces los dejan tomar café en la cocina y a veces no. Me parece que esto no corresponde. Nosotros tenemos que poner la voz para que este tipo de situaciones, o injusticias, cambien”, expresó la legisladora.

Sin embargo, su pedido consumió algunos minutos en La Nación + y Luis Novaresio le respondió a una de las panelistas que preguntaba si el pedido era para los senadores o los empleados. “Para los senadores, no sé muy bien”, indicó el conductor.

Sagasti no la dejó pasar y con un video que se compartió en la red social X, aclaró la situación y se la vio molesta con el el canal. “Me acaban de contar que en La Nación + están indignados porque yo defendí a los mozos en la última sesión”, empezó diciendo de frente al teléfono.

“La verdad es que pensaba, decía: qué honor que se acuerden de mí por eso. Les cuento que yo fui 10 años moza y la sesión pasada, lo que pedí es que los que están 14 horas laburando puedan tomarse un café o un vaso de agua, simplemente eso. Lo que pasa es que a la casta le gusta tener sirvientes, no laburantes”, dijo con su habitual acidez.

Para finalizar, recordó que “desde que irrumpió el peronismo, en la Argentina existen los laburantes cotidianos. Déjenme decirles que siempre voy a estar del lado de los mozos. Un besito gigante a todos los mozos y a todos los laburantes”.